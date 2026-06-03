Sensationserfolg: Badische U15-Auswahl gewinnt Länderpokal

Mit einem 7:0-Kantersieg über Thüringen startete Team Baden in das Turnier an der Sportschule Wedau, ehe die Auswahl aus Südwest mit 3:1 bezwungen wurde. Mit demselben Ergebnis setzten sich die Schützlinge des badischen Trainerteams um Daniel Kufner, Frank Springer, Florian Heber, Karl-Heinz Nagel und Stefan Karcher auch gegen Westfalen durch. Im abschließenden Spiel gewann die bfv-Auswahl mit 2:0 gegen Hessen und sicherte sich damit den Titel im Ländervergleich. Platz zwei belegte Berlin, Dritter wurde die Auswahl vom Niederrhein.

Ergebnis herausragender Zusammenarbeit

Cheftrainer Daniel Kufner zeigte sich nach dem Turniersieg entsprechend stolz: „Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer herausragenden Zusammenarbeit innerhalb unseres Trainerteams und der Einstellung der Jungs. In der Mannschaft herrschte eine überragende Stimmung, die perfekte Mischung aus Lockerheit und der nötigen Fokussierung, wenn es darauf ankam. Zuletzt haben wir intensiv an unserer Spielintensität und der Defensivarbeit gefeilt. Dass die Jungs diese Inhalte auf dem Platz so konsequent umgesetzt haben, freut uns besonders. Natürlich gehören auch individuelle Qualität und das notwendige Quäntchen Glück dazu. Insgesamt haben wir uns den Titel aber absolut verdient. Für unseren vergleichsweise kleinen Landesverband ist dieser Erfolg eine riesige Sensation. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, das war eine herausragende Leistung.“