Sensations-Schwabenritter holen ersten 3er - Nürnberger Tor-Festival!

In Anbetracht der Tabellensituation fand das Spitzenspiel der Regionalliga Bayern an diesem 14. Spieltagsamstag wohl in Illertissen statt, wo der heimische FV auf den Überraschungsaufsteiger aus Eichstätt traf. Eine chancenarme Partie, die am Ende nicht das halten konnte, was sie auf dem Papier vorab versprach. Endstand: 1:1.

Ganz anders das Geschehen in Nürnberg: Im Sportpark am Valznerweiher überrannte die U23 des Clubs mit einem fulminanten 5:2-Erfolg die Aschaffenburger Viktoria regelrecht. Piet Lasse Scobel erzielte bei seiner Galavorstellung statte drei Tore und damit einen Hattrick!

Nach zuletzt vier verlorenen Partien in Folge landete der TSV Buchbach erstmals wieder einen kleinen Befreiungschlag - mit einem 3:0-Sieg bei der Augsburger Profi-Reserve. Und auch die "Kleinen Bayern" konnten nach zuletzt fünf Begegnungen ohne Dreier wieder ein Lebenszeichen setzen, nämlich mit einem 3:1-Erfolg in Aubstadt.

Die Überraschung (und kleine Sensation) schlechthin dürfte sich jedoch in Ansbach zugetragen haben, wo sich Tabellenschlusslicht Schwaben Augsburg den ersten Dreier der Saison überhaupt durch Tore von Radoki und Krug sicherte.

Das Ostbayern-Derby zwischen Vilzing und Hankofen entschieden einmal mehr die Oberpfälzer für sich. Schröder gelang das Tor des Tages für seine Elf.