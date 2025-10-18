Sensations-Schwabenritter holen ersten 3er - Nürnberger Tor-Festival!

In Anbetracht der Tabellensituation fand das Spitzenspiel der Regionalliga Bayern an diesem 14. Spieltagsamstag wohl in Illertissen statt, wo der heimische FV auf den Überraschungsaufsteiger aus Eichstätt traf. Eine chancenarme Partie, die am Ende nicht das halten konnte, was sie auf dem Papier vorab versprach. Endstand: 1:1.
Ganz anders das Geschehen in Nürnberg: Im Sportpark am Valznerweiher überrannte die U23 des Clubs mit einem fulminanten 5:2-Erfolg die Aschaffenburger Viktoria regelrecht. Piet Lasse Scobel erzielte bei seiner Galavorstellung statte drei Tore und damit einen Hattrick!
Nach zuletzt vier verlorenen Partien in Folge landete der TSV Buchbach erstmals wieder einen kleinen Befreiungschlag - mit einem 3:0-Sieg bei der Augsburger Profi-Reserve. Und auch die "Kleinen Bayern" konnten nach zuletzt fünf Begegnungen ohne Dreier wieder ein Lebenszeichen setzen, nämlich mit einem 3:1-Erfolg in Aubstadt.
Die Überraschung (und kleine Sensation) schlechthin dürfte sich jedoch in Ansbach zugetragen haben, wo sich Tabellenschlusslicht Schwaben Augsburg den ersten Dreier der Saison überhaupt durch Tore von Radoki und Krug sicherte.
Das Ostbayern-Derby zwischen Vilzing und Hankofen entschieden einmal mehr die Oberpfälzer für sich. Schröder gelang das Tor des Tages für seine Elf.
Aubstadt mit dem besseren Start und dem ersten Tor durch Pitter in der 16. Minute. Die Führung zur Pause: verdient. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die "Kleinen Bayern" auf - Heindl gelang in der 51. Minute der Ausgleich.
Aubstadt machte sich in der Folge das Leben schwer - auch, weil sich die Elf von Trainer Bozesan selbst dezimierte: Zuerst musste Heinze nach einem Doppelfoul binnen weniger Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz darauf folgte ihm Nickel mit einer roten Karte in die Kabine. Anton Heinz sorgte in der 67. Minute für die Bayern-Führung, die Darboe in der 85. zum Auswärtssieg veredelte.
Eine Partie, die sicher nicht in die "Hall of Fame" der Regionalliga einziehen wird. Bis zum 1:0 von Illertissen Marco Hingerl war gegenseitiges Abtasten mit ordentlich Geplänkel im Mittelfeld angesagt. Für die Heimelf war's die einzige Torchance in Hälfte eins, die effizienterweise auch verwandelt wurde. Den gewiss nicht unverdienten Ausgleich erzielte Eichstätts Mutove zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Illertissens Glessing und VfB-Mann Schittler hatten u.a. noch den jeweiligen Führungstreffer auf dem Fuß - doch es sollte in dieser Begegnung keinen Sieger geben.
Nachdem Desch einige Minuten vor der Pause die Gäste in Führung brachte, erzielte Scobel seinen ersten Treffer in dieser Partie noch kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nur eine Minute nach dem Seitenwechsel war dieser erneut zur Stelle und brachte seine Elf in Führung. Teamkamerad Fuchs baute diese dann in der 50. Minute weitere aus - und Scobel erhöhte nur wenig später auf 4:1. Sein Hattrick war perfekt! Endgültig den Deckel drauf setzte Kusanovic eine Viertelstunde vor dem Ende. Baier gelang in der 82. noch der "zweite Ehrentreffer" für die Viktoria.
Schmidt, Seefried, Kroiß und wieder Seefried hätten mit ihren Chancen binnen der ersten fünfzehn Minuten die Gastgeber in Führung bringen können, ja vielleicht sogar müssen. Doch auch die Schwabenritter kamen mehr und mehr zu ihren Möglichkeiten, von denen Mark Radoki die seinige in Minute 36 zur Führung verwandelte. Die Pausenführung: in Ordnung!
In der 67. ging Radoki im Strafraum der Nullneuner zu Fall, den folgenden Elfer netzte Benedikt Krug zum 2:0 ein. Achitpol Keereerom hätte kurz vor Schluss gar noch auf 3:0 erhöhen können. Fazit: Alles in allem ein nicht unverdienter erster Saisonerfolg für Augsburg, vor allem weil die Gastgeber im zweiten Durchgang offensiv kaum mehr gefährlich vors Tor gekommen sind.
Vor allem aufgrund einer disziplinierte Defensivleistung war der Sieg für den TSV Buchbach verdient, wenn auch das Ergebnis vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Augsburg agierte keinesfalls schlecht, doch das Tor der Gäste war wie zugenagelt. Die Tore für die Gäste erzielten Ivelj (4.) und zweimal Stoßberger (61. und 92.).