„Sensationelles Jahr 2025" – SB Rosenheim punktet auch in Miesbach

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen der Rückrunde. Der SB DJK Rosenheim nimmt einen Punkt aus Miesbach mit.

Im Hinspiel kassierten die Grün-Weißen eine herbe Klatsche, jetzt konnten die Mannen von Patrick Zimpfer zumindest ein Unentschieden in Miesbach holen. In der ersten Halbzeit war Miesbach die bessere Mannschaft. Immer wieder kam Toptorjäger Josef Sontheim in gefährlichen Positionen an den Ball, konnte Arian Hadzija im Tor des SBR aber nicht überwinden.

Der SB DJK Rosenheim bleibt in der Rückrunde ungeschlagen und geht nun in die wohlverdiente Winterpause. Die Rosenheimer können auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurückblicken. Der Aufstieg in die Bezirksliga war ein großer Erfolg. Am Samstag traf der SBR in dieser auf den SV Miesbach.

Mit der Zeit kamen die Rosenheimer besser ins Spiel und schafften es Miesbach vor mehr Probleme zu stellen. Kurz vor der Pause schlug der Sportbund eiskalt zu. Eine Freistoßflanke von Carlos Kurzer köpfte Leonit Vokrri zur Führung in die Maschen (43.). Der SBR zeigte sich eiskalt und führte zur Pause etwas schmeichelhaft.

Miesbach brauchte in der zweiten Halbzeit nicht lange, um das Ergebnis wieder auf Anfang zu stellen. Nach einer flachen Hereingabe kam Florian Haas im Strafraum zum Abschluss. SBR-Torwart Hadzija lenkte den Ball an die Unterkante der Latte, von er wohl hinter die Linie sprang (52.). Ob der Ball wirklich hinter der Linie war, bleibt fraglich, das Schiedsrichtergespann gab den Treffer.

In der Folge schafften es beide Offensivreihen nur selten den Gegner vor Probleme zu stellen. Torchancen waren in den zweiten 45 Minuten lange Mangelware. Erst kurz vor Schluss fiel Innenverteidiger Thomas Ofenmacher der Ball im gegnerischen Strafraum vor die Füße. Ofenmacher verpasste die große Chance auf den Siegtreffer und setzte den Ball über das Tor.

„Ein starker Jahresabschluss des sensationellen Jahres 2025“, zeigte sich Zimpfer nach der Partie zufrieden. „Nach der Hinspielpackung haben wir bewiesen, dass wir auch bei Miesbach bestehen können. In der Anfangsphase hatte Sontheim zwei hochkarätige Chancen, dann sind wir selbst zu guten Gelegenheiten gekommen und haben einen verdienten Punkt in Miesbach geholt“, analysierte der Trainer das Spiel.

Der SB Rosenheim zeigt erneut eine kämpferisch starke Leistung und überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz. Nach den ersten Wochen in der Bezirksliga hätte damit wohl kaum jemand gerechnet.