Sensationeller Triumph: FC Roj deklassiert FC Marl mit 5:0

In einer Partie, die von Beginn an nur eine Richtung kannte, hat der FC Roj am vergangenen Spieltag eine beeindruckende Visitenkarte abgegeben. Mit einem auch in der Höhe verdienten 5:0-Kantersieg wurde der FC Marl förmlich deklassiert und muss seine Hoffnungen im Wettbewerb begraben. Für die Zuschauer bot sich ein Spiel, das deutlich machte: Die Qualität des FC Roj reicht weit über die aktuelle Liga hinaus.

Vom Anpfiff weg übernahm Roj das Kommando auf dem Platz. Die Mannschaft kombinierte sicher, spielte mit hohem Tempo und setzte den Gegner permanent unter Druck. Die spielerische Überlegenheit münzte Mateus Ayala Cardoniz bereits in der 9. Minute zur frühen Führung um. Der FC Marl fand zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die Angriffswucht der Gastgeber. Noch vor der Pause sorgten E. Yesilova (32.) mit einem sehenswerten Treffer und S. Uzun (43.) für die Vorentscheidung. Das 3:0 zur Halbzeit spiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Platz klar wider.

Auch im zweiten Durchgang ließ der FC Roj nicht locker. Die Mannschaft zeigte eine reife und disziplinierte Leistung, die man sonst eher in höheren Spielklassen zu sehen bekommt. E. Yesilova krönte ihre starke Leistung mit ihrem zweiten Tor in der 58. Minute zum 4:0. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte P. Radojcic in der 90. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.