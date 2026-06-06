Sensationeller Aufstieg der neugegründeten SG von Andreas Kusmierz · Heute, 13:56 Uhr · 0 Leser

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Bereits am drittletzten Spieltag Riesenjubel auf der Glückauf-Kampfbahn: durch eine Niederlage des Konkurrenten SVG Langbroich-Schierwaldenrath beim Derby gegen Waldenrath II war der Weg zum Aufstieg frei. Die neugegründete SG zwischen dem VfL Übach-Boscheln und dem 1.JFC Alsdorf spielte eine beinahe lupenreine Rückrunde (10 Siege, 1 Unentschieden) und steigt damit frühzeitig in die Kreisliga B auf.

"Hätte uns das vor der Saison jemand vorhergesagt, den hätten wir für bescheuert erklärt" so der O-Ton aus dem Umfeld. Immerhin hat der VfL in der letzten Saison so eben mal die Klasse gehalten. Theoretisch ist sogar noch die Meisterschaft möglich, allerdings muss die SG auf einen Patzer am letzten Spieltag von Waldenrath II hoffen. Da die SG hat am letzten Spieltag spielfrei hat, kann sie sich in aller Ruhe zurücklehnen und das Ergebnis aus Waldenrath abwarten.