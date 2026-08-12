Sensationeller Aufsteiger Rapid Die Lübecker stürmen mit 3:2 in Eckernförde an die Spitze von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:52 Uhr · 0 Leser

Timo Bamler (re., Eckernförder SV) gelingt in Überzahl rechtzeitig das 2-3, aber zu mehr reicht es gegen Rapid Lübeck nicht. – Foto: Ismail Yesilyurt

Fast schon sensationell: Der SC Rapid Lübeck spielt seine allererste Saison in der Oberliga Schleswig-Holstein und sorgt nach einem perfekten Start weiter für Furore. Nach Erfolgen gegen den Heider SV beim Saisonauftakt (3:1) und im Derby gegen Phönix II (3:1) lieferten die Lübecker am dritten Spieltag beim Aufsteigerduell auch beim Eckernförder SV und siegten mit 3:2 (3:1). Damit ist die Mannschaft um das Trainerduo Christian Arp und Dario Bilic als einziges Team der Liga noch verlustpunktfrei und grüßt sensationell von der Tabellenspitze der Flens-Oberliga.

Frühe Effizienz: Rapid schlägt eiskalt zu Dabei hätte das Spiel vor 137 Zuschauern eine ganz andere Richtung nehmen können, wie Eckernfördes Mittelfeld-Akteur David Wagner nach der Partie analysierte: „Ja, wir kommen sehr gut rein, haben gleich super Chancen über Malte Clausen, der aus acht Metern, ja, das 1:0 machen muss.“ Statt der frühen Führung für die Gastgeber schlugen die Lübecker eiskalt zu.

Sehenswertes 1:0

Tino Arp brachte nach einer tollen One-Touch-Kombination über mehrere Stationen die Gäste in der 6. Minute mit der Pike ins lange Eck in Führung. Kurz darauf legte derselbe Spieler nach: Nach einem Ballverlust im Aufbau schoss Tino Arp (22.) – noch leicht abgefälscht durch die Beine von Timo Bamler – zum 2:0 ein. Beiden Toren gingen unnötige Ballverluste der Heimelf in der eigenen Hälfte voraus. Und es kam noch bitterer für den ESV: Nur sechs Minuten später erhöhte der schnelle Jonas Dürr nach einem perfekten Konter und Weltklasse-Steckpass von Leon Bilic in der 28. Minute gar auf 3:0 für den Aufsteiger. Alle ersten drei Schüsse der Gäste saßen. Die ESV-Elf von Neutrainer Mamadou betrieb jedoch nicht die Vogel-Strauß-Politik. Mit viel Moral kamen die Gastgeber durch Rayan Hansen (30.), der nach einen Pass in die Schnittstelle LV/IV ausnutzte. Rapid-Keeper Maksim Galtsew war noch am Ball dran, der landete zum wichtigen 1:3-Anschlusstreffer im Netz. Noch vor dem Pausenpfiff versäumte es des ESV jedoch, den Rückstand weiter zu verkürzen. Eckernförde drängt in Überzahl Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Dynamik. Rapid stellte sich in seinem System kompakt etwas tiefer und lauerte auf Konter. Die Aufgabe für die Gäste wurde zusätzlich erschwert, als Raphael Theiss nach einer Notbremse an Nils Wölki (ein Festhalten an der Hose) in der 55. Minute die Rote Karte sah.

Nils Wölki (vorne, Eckernförder SV) wäre durchgewesen zum Eins-gegen-eins mit Keeper Maksim Galtsew. – Foto: Ismail Yesilyurt