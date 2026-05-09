"Sensationelle Unterstützung": Eiberg steht kurz vor der Meisterschaft

Nach nur zwei aufeinanderfolgenden Jahren in der Kreisliga A steht Preußen Eiberg kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Mit fünf Punkten Vorsprung fehlen der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Cichon acht Punkte aus den vergangenen vier Spielen um die Meisterschaft klar zu machen.
In der Saison 2023/24 stieg Eiberg als Drittplatzierter in die A-Liga auf. Die darauffolgende Spielzeit endete mit einem Klassenerhalt auf dem neunen Platz. Zum aktuellen Spieljahr übernahm Cichon die Mannschaft und machte das Team zum Liga-Primus.
In 26 Partien musste sich seine Truppe erst dreimal geschlagen geben. Zudem konnte Preußen die vergangenen acht Liga-Duelle für sich entscheiden. Dabei startete die Rückserie für den Tabellenführer mit einem Remis und einer Pleite nicht wie geplant. "Wir sind ein wenig schleppend in die Rückrunde gestartet, da unser Mindset nicht gut war. Das konnten wir ablegen und haben uns als Mannschaft gut weiterentwickelt", erklärte der Übungsleiter.
Aktuell scheint seine Mannschaft nicht aufhaltbar zu sein. "Es macht richtig Spaß den Jungs zuzusehen, wie sie sich in jedem Spiel zerreißen und jeden Gegner ernst nehmen. Kleinere Rückschläge, wie einen 0:3 Halbzeitrückstand oder das Gegentor im Topspiel, stecken wir weg, bleiben geduldig und spielen unser Spiel", verriet Cichon. Am 22. Spieltag konnte sein Team einen 0:3-Rückstand gegen TuS Essen-West spät in einen 4:3-Erfolg drehen.
Auch am vergangenen Spieltag konnte sich Eiberg spät durchsetzten. "Ähnlich wie am letzten Wochenende in Bredeney, wo wir über 90 Minuten die Kontrolle hatten und kurz vor Schluss dann zugeschlagen haben. Diese Geduld, die Ernsthaftigkeit und die enorme Mentalität - das macht uns einfach aus. Wir fokussieren uns nur auf uns, wie wir besser werden können und es ist uns egal, was die Mannschaften hinter uns machen", sagte Cichon über die späten Treffer seiner Truppe.
Mit fünf Punkten Vorsprung ist Preußen auf einem guten Weg in Richtung Bezirksliga. Neben der Mentalität und dem Fokus, den seine Mannschaft bis zur letzten Minute an den Tag legt, lobte der Cheftrainer auch die Anhänger des Vereins: "Hinzu kommt noch die sensationelle Unterstützung aus dem direkten Umfeld. Im Top-Spiel bei Alemannia waren 75% unsere Zuschauer, die eine Riesen-Stimmung gemacht haben. In Bredeney ist ein eigener Fan-Bus mit über 50 Leuten gekommen. Einfach unbeschreiblich , was der Verein dort auf die Beine gestellt hat. Das pusht die Jungs natürlich noch mehr."
Beim wichtigen Auswärtsspiel gegen Verfolger Alemannia Essen reisten die Eiberg-Anhänger mit vielen Leuten zum Duell an und unterstützten ihr Team lautstark - schlussendlich konnte die Mannschaft von Cichon knapp mit 2:1 gewinnen und sich somit in der Tabelle absetzen.
Die Saison neigt sich dem Ende zu - nur noch vier Spiele muss jedes Team absolvieren. Falls Verfolger Alemannia Essen die kommenden vier Partien für sich entscheidet, benötigt Eiberg acht Zähler um die Meisterschaft sicher feiern zu können.
Neben den sportlichen Aspekten machte der A-Ligist auch in punkto Kaderplanung große Fortschritte. "Wir sind schon sehr weit mit unserer Planung. Unser eigener Kader ist komplett durch. Es werden leider einige den Verein verlassen, die wollen sich natürlich vernünftig verabschieden", erklärte Cichon. Weiter führte er aus: "Wir haben schon sechs externe Neuzugänge, die wir zeitnah präsentieren werden, und wir haben noch fünf bis sechs aussichtsreiche Gespräche mit Kandidaten offen. Wenn wir nur zwei bis drei davon bekommen, werden einige sich die Augen reiben."
Doch diese möglichen Zugänge sind nur ein Teil der Planung des Vereins. "Weiter haben wir ein Sichtungstraining am 19. Mai um 18:45 Uhr auf unserer Sportanlage ausgerufen. Auch hier haben wir einen guten Zulauf. Interessierte mit Ambitionen können sich gern bei mir melden", verriet Cichon.
Am kommenden Spieltag trifft Preußen Eiberg auf den Sechstplatzierten SC Frintrop. Mit dem neunten Dreier in Serie würde die Mannschaft von Cichon einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gehen.