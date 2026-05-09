"Sensationelle Unterstützung": Eiberg steht kurz vor der Meisterschaft Kreisliga A, Gruppe 2, Essen: Mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang zwei ist die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg für Preußen Eiberg greifbar nah. von Tristan Benten · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Eiberg will den Aufstieg – Foto: UR-Pictures

Nach nur zwei aufeinanderfolgenden Jahren in der Kreisliga A steht Preußen Eiberg kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Mit fünf Punkten Vorsprung fehlen der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Cichon acht Punkte aus den vergangenen vier Spielen um die Meisterschaft klar zu machen.

Eiberg bleibt bis zum Ende fokussiert In der Saison 2023/24 stieg Eiberg als Drittplatzierter in die A-Liga auf. Die darauffolgende Spielzeit endete mit einem Klassenerhalt auf dem neunen Platz. Zum aktuellen Spieljahr übernahm Cichon die Mannschaft und machte das Team zum Liga-Primus. In 26 Partien musste sich seine Truppe erst dreimal geschlagen geben. Zudem konnte Preußen die vergangenen acht Liga-Duelle für sich entscheiden. Dabei startete die Rückserie für den Tabellenführer mit einem Remis und einer Pleite nicht wie geplant. "Wir sind ein wenig schleppend in die Rückrunde gestartet, da unser Mindset nicht gut war. Das konnten wir ablegen und haben uns als Mannschaft gut weiterentwickelt", erklärte der Übungsleiter.

Aktuell scheint seine Mannschaft nicht aufhaltbar zu sein. "Es macht richtig Spaß den Jungs zuzusehen, wie sie sich in jedem Spiel zerreißen und jeden Gegner ernst nehmen. Kleinere Rückschläge, wie einen 0:3 Halbzeitrückstand oder das Gegentor im Topspiel, stecken wir weg, bleiben geduldig und spielen unser Spiel", verriet Cichon. Am 22. Spieltag konnte sein Team einen 0:3-Rückstand gegen TuS Essen-West spät in einen 4:3-Erfolg drehen. Auch am vergangenen Spieltag konnte sich Eiberg spät durchsetzten. "Ähnlich wie am letzten Wochenende in Bredeney, wo wir über 90 Minuten die Kontrolle hatten und kurz vor Schluss dann zugeschlagen haben. Diese Geduld, die Ernsthaftigkeit und die enorme Mentalität - das macht uns einfach aus. Wir fokussieren uns nur auf uns, wie wir besser werden können und es ist uns egal, was die Mannschaften hinter uns machen", sagte Cichon über die späten Treffer seiner Truppe.