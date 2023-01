Sensationelle Rückkehr: Ebrahim Omayrat kehrt zum ASV Mettmann zurück Zuletzt war der 22-jährige Verteidiger beim Oberligisten MSV Düsseldorf unter Vertrag, nach einem halben Jahr kehrt er nun allerdings zu seinem Heimatverein zurück.

Ausschlaggebend für den erneuten Wechsel sei allerdings nicht nur die knappe Spielzeit gewesen, sondern auch ein Studium, welches er absolviert, und sich dort in der finalen Phase befindet. Deswegen muss er fußballerisch erstmal etwas kürzer treten. Trotzdem blickt er insgesamt positiv auf das halbe Jahr beim MSV zurück. "Das halbe Jahr war für mich eine lehrreiche Erfahrung und ich zeige mich gegenüber meinem alten Trainerteam und dem Verein sehr dankbar, dass mir die Chance gegeben wurde, in der Oberliga zu spielen", erklärt Omayrat.



Obwohl er einige Angebote aus der Oberliga und Landesliga erhielt, entschied er sich für eine Rückkehr nach Mettmann. Ein wichtiger Faktor war dabei Mettmann-Coach Daniele Varveri, der ihm auch nach dem Wechsel "seine Unterstützung zugesprochen, und hilfreiche Tipps" gegeben habe. Außerdem wäre der ASV Mettmann eine "absolute Herzensangelegenheit", weshalb die Rückkehr trotz intensiven Gesprächen mit anderen Clubs schnell eine beschlossene Sache war.



Er freut sich auf das Wiedersehen mit einigen guten Freunden, zudem möchte er nun das Team unterstützen, welches "eine faszinierende Hinrunde" gespielt hatte. Das Ziel dabei sei vermehrte Spielpraxis, und im besten Falle auch der Aufstieg in die Landesliga. "Ich bin mir sicher, dass ich eines Tages auch mit dem ASV Mettmann höherklassig spielen werde", erklärt Omayrat.



Falls Omayrat es zeitlich zu vielen Einsätzen schafft, könnte er in der Rückrunde zu einem der ausschlaggebenden Spieler werden, wenn es für den ASV Mettmann um den Aufstieg in die Landesliga geht.