Sensationelle Aufholjagd: SG Sonnen dreht 0:3 und ist Pokalsieger

Bereits im Vorfeld des Pokalfinales deutete vieles auf eine enge und umkämpfte Partie hin – der Spielbeginn zeichnete jedoch ein anderes Bild. Die SG Breitenberg/Sonnen fand zunächst überhaupt nicht ins Spiel und geriet früh in Rückstand. Nach einem Handspiel im eigenen Strafraum verwandelte Tobesch den fälligen Elfmeter zur 1:0-Führung. Nur kurz darauf legte Haibach nach: Ein Fehler im Spielaufbau der Spielgemeinschaft ermöglichte einen schnellen Angriff über die rechte Seite, den Niklas Urban konsequent zum 2:0 abschloss. Auch in der Folge blieb der Kreisligist die spielbestimmende Mannschaft und kontrollierte das Geschehen über weite Strecken der ersten Halbzeit. Nach rund einer halben Stunde erhöhte Haibach auf 3:0, als Kerscher einen lang getretenen Freistoß per Kopf verwertete. Mit diesem deutlichen Rückstand aus Sicht der SG, ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Breitenberger jedoch wie ausgewechselt. Die SG agierte nun deutlich präsenter, gewann mehr Zweikämpfe und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Defensiv ließ man kaum noch Möglichkeiten des Kreisligisten zu, während offensiv zielstrebiger und mutiger agiert wurde. Der Wendepunkt der Partie folgte mit einem verwandelten Handelfmeter durch Kainz, der auf 1:3 verkürzte. Dieser Treffer verlieh der SG spürbar Auftrieb. In der Folge erspielte sich die Mannschaft mehrere gute Möglichkeiten und nutzte diese konsequent. Angerer stellte den Anschluss zum 2:3 her, ehe Kainz kurz vor Spielende einen Foulelfmeter sicher zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich verwandelte. Mit dem Ausgleich nach regulärer Spielzeit war eine Entscheidung noch nicht gefallen, sodass das Elfmeterschießen die Partie entscheiden musste. Vom Punkt entwickelte sich ein hochspannender Verlauf: Beide Mannschaften starteten mit jeweils einem Fehlversuch, zudem ließ jedes Team im weiteren Verlauf einen weiteren Strafstoß ungenutzt. Die Entscheidung fiel schließlich erst in der zehnten Runde. Höng behielt für die SG Breitenberg/Sonnen die Nerven und verwandelte sicher. Der Kreisligist war anschließend zum Nachziehen gezwungen, scheiterte jedoch. Damit stand der Pokalsieg für die SG Breitenberg/Sonnen fest, der im Anschluss entsprechend ausgelassen gefeiert wurde.

Tobias Krottenthaler (Sportlicher Leiter SG Breitenberg/Sonnen): „Ich bin ehrlich gesagt noch immer sprachlos. In der ersten Halbzeit lagen wir verdient mit 0:3 zurück, da wir wahrscheinlich unsere schwächste Hälfte der gesamten Saison gespielt haben. In der zweiten Halbzeit sind wir dann ganz anders aufgetreten, haben deutlich besser Fußball gespielt und sind stark zurückgekommen. Im Elfmeterschießen gehört natürlich auch immer ein Stück weit Glück dazu, aber wir haben das insgesamt sehr gut gemacht. Ein großes Dankeschön geht an unsere zahlreichen Fans für die Unterstützung. Ebenso ein großes Kompliment an den SV Aicha vorm Wald für die hervorragende Organisation und auch an den SV Haibach ein Dankeschön für ein spannendes und faires Spiel. Es war ein absolut würdiges Finale.“

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): „Die erste Halbzeit geht komplett an uns, wir waren dem 4:0 näher als der Gegner dem ersten Tor. In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass die SG deutlich Auftrieb bekommen hat. Nach dem Handelfmeter ist bei uns etwas die Sicherheit verloren gegangen, und es hat sich Nervosität eingeschlichen. Das Elfmeterschießen ist dann scheiße für uns verlaufen. Wir gratulieren der SG und bedanken uns für ein sehr faires Spiel. Natürlich überwiegt heute die Enttäuschung, und das wird auch morgen noch so sein, aber dann geht es wieder weiter.“