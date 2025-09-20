Sensationell: Schwarzenfeld düpiert Wenzenbach

Riesengroße Überraschung in der Bezirksliga Süd! Dafür verantwortlich zeichnete der bisherige Tabellenletzte 1. FC Schwarzenfeld. Die Mannschaft von Coach Alex Hadasch düpierte daheim den (Ex-)Spitzenreiter SV Wenzenbach mit 4:1. Und springt vor den Sonntagsspielen auf einen Nichtabstiegsplatz. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen! Gleichzeitig müssen die Wenzenbacher die Tabellenführung an den TSV Kareth-Lappersdorf abtreten. Die Lerch-Truppe landete parallel einen klaren 5:0-Heimerfolg gegen einen stark ersatzgeschwächten FC Thalmassing.



Alexander Hadasch (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Wir hätten zur Halbzeit höher führen können. Wegen Kreislaufproblemen mussten wir zwei frühe Wechsel zu verkraften. Zudem sind zwei Stammkräfte leider kurzfristig ausgefallen. Aber die Spieler, die auf dem Platz waren, haben 120 Prozent gegeben und ihr Herz reingeworfen. Wir haben gut, konzentriert und hart gespielt, haben das umgesetzt was wir wollten. Verdienterweise haben wir die drei Punkte geholt: In meinen Augen waren wir 90 Minuten lang die bessere Mannschaft.“



Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Eigentlich sind wir besser ins Spiel gestartet, haben jedoch die anfänglichen Chancen nicht sauber zu Ende gespielt. Durch einen schnell ausgeführten Freistoß haben wir das 0:1 kassiert – da haben wir geschlafen. Wir konnten schnell zurückschlagen, doch fingen uns durch eine erneute Unachtsamkeit das 1:2. Nun haben wir uns von den Schwarzenfeldern, die eine starke kämpferische Leistung gezeigt haben, den Schneid abkaufen lassen. Je länger das Spiel andauerte, desto stärker haben wir den Gegner werden lassen. In der zweiten Halbzeit war es von uns gar nichts mehr, das war dann eine blamable Leistung. Gegen Parsberg müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen.“









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Es war über 90 Minuten ein sehr ordentliches Spiel von uns. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz. Grundsätzlich hätten wir vor dem Tor noch einen Ticken zielstrebiger sein können. Nichtsdestotrotz ein Kompliment ans Team für eine ordentliche Leistung. Bei uns geht es am Dienstag schon weiter. Es heißt sich zu erholen, um im Kreispokal wieder mit vollen Kräften da zu sein.“