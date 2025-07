Sensationell: Kämpferisch-starke Stadelner düpieren schläfrige Quecken

"Ja, ich hab das heute so erwartet", sagt ein nach Abpfiff völlig gefasster und sehr nüchtern wirkender Stadelner Coach, der sich gerade noch auf dem Platz euphorisch über den beinahe schon sensationellen Auftakt-Dreier seiner Mannschaft gegen den SC Eltersdorf, einem der Topfavoriten in der Bayernliga-Nord, freute.

"Das soll jetzt nicht arrogant klingen", fügt Trainerfuchs Manfred Dedaj sogleich hinzu - und verdeutlicht noch einmal: "Ich bin nicht hierher gefahren, um in einer Fantasiewelt zu leben - mit könnte, vielleicht und möglicherweise. Nein, es geht im Fußball immer um drei Punkte - und ich weiß, was in meiner Mannschaft steckt." Ihm zufolge haben seine Kicker in diesem Saison-Eröffnungsspiel bärenstark gekämpft und alles gegeben - "und so entstehen dann solche Siege". Ein David-gegen-Golliath-Sieg, mit dem wohl nur die wenigsten gerechnet haben dürften.

Im Nachbarschaftsduell zwischen Fast-Regionalligist SC Eltersdorf und Aufsteiger FSV Stadeln, in dem Letztgenannter sein erstes Bayernliga-Spiel überhaupt bestritt, sorgte Marco Weber in der 18. Minute für den Führungstreffer der Gäste. In der 32. Minute flog Eltersdorfs Torwart Axel Hofmann mit Rot vom Platz. Den Siegtreffer erzielte in der 73. Minute dann David Yunus Perst.

Bei Stadeln dürfte heute die Nacht zum Tag gemacht werden - Trainer Manfred Dedaj hat seinen erfolgreichen Mannen Feiern verordnet: "Bis morgen, übermorgen können wir Gas geben - und am Montag, Dienstag ist wieder Training angesagt. Dann konzentrieren wir uns auf die nächste Aufgabe."