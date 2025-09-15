"Sensationell" - Dietmar Hirsch begeistert von Reiselust der MSV-Fans

"Ich finde es einfach sensationell, dass uns 800 Fans unter der Woche nach Unterfranken begleiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir werden auf dem Platz alles dafür geben, dass sich die Reise auch gelohnt hat", sagt Hirsch im Pressegespräch am frühen Montagmorgen zum Abschluss. Für den Coach geht es am Vormittag noch einmal mit seiner Mannschaft auf den Trainingsplatz, ehe nach dem Mittagessen die Busfahrt nach Schweinfurt ansteht.

Wohl zum ersten Mal in dieser Saison gehen die Zebras als Favorit in die Begegnung - und werden es wohl auch bei den dann folgenden Duellen beim TSV Havelse und daheim gegen den FC Ingolstadt. Mit 15 Punkten aus den ersten fünf Spielen ist der MSV perfekt in die Saison gestartet. Davon blenden lassen will sich aber keiner der Verantwortlichen. "In der Liga ist es immer sehr eng. Jedes Spiel hat seinen eigenen Charakter, die Tabellenplätze sind dabei gar nicht so entscheidend. Natürlich wird unsere Brust durch jeden Sieg breiter und wir gehen selbstbewusster an die Aufgaben heran", erläutert der 53-Jährige.

"Sie sind in der Liga angekommen"

Schweinfurt hat am vergangenen Spieltag die ersten Zähler der Saison geholt und auch die ersten Torerfolge feiern können. Mit 3:2 siegten die 05er in Unterzahl und nach Rückstand im Kellerduell beim FCI. "Es war an der Zeit, dass sie auch mal punkten. Sie sind jetzt in der Liga angekommen und haben unter Beweis gestellt, dass sie mithalten können, nachdem sie zuvor durchaus unglücklich auch Punkte hergegeben haben", sagt Hirsch.

Der ganz große Druck ist in Schweinfurt erst einmal abgeräumt, der Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze hergestellt. "Ich weiß nicht, ob es für uns ein Vorteil ist. Auf der einen Seite ist in Schweinfurt erstmal der Druck vom Kessel, auf der anderen Seite will man nach einem Sieg immer nachlegen", schätzt er die Lage beim kommenden Opponent ein. Eine sportliche Einschätzung fällt derweil nicht leicht: "Sie haben viele Formationen gespielt und in der Aufstellung variiert. Wir wissen, was wir machen wollen und können uns auf jede Situation einstellen. In erster Linie konzentrieren wir uns auf unser Spiel und freuen uns einfach, dass wir morgen Abend in der 3. Liga spielen dürfen."

FuPa Niederrhein berichtet wie gewohnt ausführlich vom Spiel der Meidericher. Der Anstoß im Willy-Sachs-Stadion ertönt am Dienstagabend um 19 Uhr. In unserem Liveticker seid ihr immer auf Ballhöhe.