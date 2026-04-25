Sensationell: Der Aufstieg ist perfekt!

Der Vorstand und der Beirat verneigen sich vor einer sportlichen Leistung, die ihresgleichen sucht: Unsere 1. Männermannschaft hat am heutigen Tag den vorzeitigen Aufstieg von der Landesklasse in die Landesliga klargemacht.

Dass wir diesen Meilenstein bereits sieben Spieltage vor Saisonende feiern dürfen, ist beeindruckend. Dass die Mannschaft zudem jedes einzelne Spiel der bisherigen Saison gewonnen hat, lässt uns fast sprachlos zurück. Dies ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von harter Arbeit, unbändigem Willen und einem außergewöhnlichen Teamgeist.

• An das Trainerteam: Ihr habt es geschafft, aus talentierten Einzelspielern eine unschlagbare Einheit zu formen. Eure taktische Finesse und die tägliche Motivationsarbeit sind das Fundament dieses Triumphs.

• An die Mannschaft: Ihr habt auf dem Platz Charakter gezeigt. Jede Woche aufs Neue habt ihr bewiesen, dass ihr als Team füreinander einsteht. Ihr seid ein Vorbild für unseren gesamten Nachwuchs und der Stolz des Vereins.

• An den Staff & das Team hinter dem Team: Ohne die Physiotherapeuten, Betreuer und helfenden Hände im Hintergrund wäre eine solche Konstanz nicht möglich. Ihr haltet den Jungs den Rücken frei, damit sie auf dem Feld glänzen können.