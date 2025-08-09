Sensation verpasst: DJK Twisteden liefert BW Dingden harten Kampf

Die Sensation lag lange Zeit in der Luft. Nach zwischenzeitlichem Rückstand gelang der DJK Twisteden zwar der Ausgleich, doch in der Schlussphase schlug Oberligist Blau-Weiß Dingden noch doppelt zu und sicherte sich damit den Einzug in die zweite Runde des Niederrheinpokals. Den ausführliche Spielbericht mit Stimmen beider Trainer gibt es am Samstagvormittag. Schon jetzt könnt ihr euch das Duell aber im Re-Live auf unserem YouTube-Kanal ansehen und die Bilder sind ebenfalls schon hochgeladen. Klickt euch rein!
Es ist das erste Spiel in dieser Saison im Niederrheinpokal. Am Freitagabend eröffnet die DJK Twisteden den diesjährigen Wettbewerb mit einem Heimspiel gegen den zwei Klassen höher angesiedelten Oberligisten Blau-Weiß Dingden. Die Chancen auf ein Weiterkommen sind zwar überschaubar, unversucht will das Team von Trainer Marcel te Nyenhuis aber nichts lassen. Die Partie gibt es in voller Länge bei FuPa Niederrhein.
Im Duell Bezirksliga gegen Oberliga sind die Vorzeichen klar: Gastgeber Twisteden ist klar in der Rolle des Underdog, doch das bietet auch seine Chancen. Denn: Mit Tom Cappel und Torben Schellenberg hat die DJK ein extrem starkes Sturmduo, das ein Spiel auch mal alleine entscheiden kann. In der vergangenen Saison kamen so insgesamt 72 Tore zusammen, doch dann folgt auch schon das Aber. Besonders die Defensive des Bezirksligisten ist oft zu anfällig. 69 Gegentore verhinderten eine bessere Platzierung als Rand neun. Daran will der Coach mit seiner Elf arbeiten. In der Vorbereitung war diesbezüglich noch Luft nach oben. Einzig die Begegnung gegen Siegfried Materborn endete mit 1:0 ohne Gegentor. In Summe stehen 17 Tore und elf Gegentore.
Doch auch auf der Gegenseite ist nach dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein noch längst nicht alles perfekt. Bei der Stadtmeisterschaft Hamminkeln unterlag BWD dem Neu-Bezirksligisten Hamminkelner SV mit 0:1, was durchaus überraschend war. Auch der Test gegen Viktoria Goch ging verloren. Insgesamt aber scheint das Team auf einem guten Weg zu sein. Vor dem Ligastart am Sonntag, den 17. August, beim 1. FC Monheim will Dingden mit einem Sieg in der ersten Pokalrunde noch einmal etwas für das Selbstvertrauen tun.
Damit ihr immer auf Ballhöhe seid, bieten wir euch das komplette Paket an. Auf unserem YouTube-Kanal wird das Spiel live gestreamt, außerdem gibt es die Höhepunkte bei FuPa.tv und einen Liveticker vom Spielfeldrand. Klickt euch gerne rein!