Sensation-Sieg! Aufsteiger bringt Spitzenreiter erste Niederlage bei

Der Heiligenhauser SV hat für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Aufsteiger beendete die beeindruckende Serie des Spitzenreiters SV Schönenbach, der zuvor zehn Spiele in Folge gewonnen hatte. In einer spannenden Partie siegten die Gäste mit 2:1 (0:0) – der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit durch den erst 18-jährigen Magnus Hahn.
Es entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der die Gäste nach 59 Minuten durch Moritz Hahn in Führung gingen. Der Tabellenführer antwortete prompt: Meikel Harder glich nur drei Minuten später zum 1:1 aus (62.). Als alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Heiligenhaus in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal eiskalt zu – Nachwuchsspieler Magnus Hahn erzielte den umjubelten Siegtreffer und machte den Sensationssieg perfekt.
HSV-Trainer Andy Esins zeigte sich nach dem Schlusspfiff begeistert von der Leistung seiner Mannschaft: „Gemessen am Einsatz, an der Disziplin und an der Anzahl unserer Torchancen war es ein absolut verdienter Sieg. Wir als Trainerteam müssen unserer Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen für das, was sie in den 98 Minuten geleistet hat.“
Besonders stolz war Esins auf den späten Torschützen: „Bezeichnend ist, dass ausgerechnet ein U19-Spieler in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielt – das zeigt, was uns aktuell ausmacht. Wir treffen häufig mit Spielern von der Bank, unsere Anhänger reisen in großer Zahl an, die Mannschaft gibt alles und der gesamte Verein hält zusammen.“
Auch die taktische Disziplin hob der Coach hervor: „Gegen den Primus mussten wir auch ein, zwei schwächere Phasen überstehen, haben aber sehr diszipliniert verteidigt und waren im Umschaltspiel stets gefährlich.“
Die Sportvereinigung Deutz 05 setzt ihre Lauf fort und hat beim 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim SC Schwarz-Weiß Köln den nächsten Erfolg eingefahren. Durch den Dreier und die gleichzeitige Niederlage der SpVg Rheindörfer rückt Deutz auf den zweiten Tabellenplatz vor und bildet mit 24 Punkten das punktgleiche Verfolgertrio hinter Spitzenreiter SV Schönenbach (30 Punkte).
Deutz erwischte einen Blitzstart: Volkan Sevinc traf bereits in der achten Minute zur frühen Führung. Schwarz-Weiß Köln hielt anschließend gut dagegen, ehe die Partie in der 36. Minute eine entscheidende Wendung nahm: Enes Cukovci sah nach einer vermeintlichen Beleidigung die Rote Karte – aus Sicht der Gastgeber eine Fehlentscheidung.
Trotz Unterzahl blieb die Mannschaft von Trainer Sven Müller bis zur Pause kämpferisch präsent, doch nach dem Seitenwechsel nutzte Deutz die Überzahl konsequent. Jeffrey Eshun erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, Abderrahman Haddou sorgte in der 71. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit erzielte Marcel Wacker zumindest noch den Ehrentreffer für die Hausherren (90.+3).
Sven Müller haderte nach dem Spiel vor allem mit der Roten Karte: „In dem Spiel war definitiv mehr für uns drin. Wir haben gegen den Ball sehr ordentlich gearbeitet, kaum Räume zugelassen und Deutz in der ersten Halbzeit nahezu komplett vom eigenen Tor ferngehalten.“ Das 0:1 sei „unglücklich nach einem Einwurf“ gefallen.
Die entscheidende Szene sah der Kölner Trainer kritisch: „Wir kassieren aus dem Nichts eine rote Karte – angeblich wegen einer Beleidigung gegenüber dem Schiedsrichter. Selbst der gegnerische Stürmer, der direkt daneben stand, hat bestätigt, dass unser Spieler nichts gesagt hat.“ Trotz Unterzahl sei seine Mannschaft „bis zum Halbzeitpfiff das spielbestimmende Team“ gewesen.
Müller bemängelte zudem die fehlende Konsequenz in der Defensive: „Das 0:2 fällt erneut nach einer Flanke, bei der wir den Gegenspieler zu frei stehen lassen. Das 0:3 resultiert aus einem individuellen Fehler. Insgesamt bleibt aber die Erkenntnis, dass es unter solchen Umständen – insbesondere mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen – extrem schwierig ist, Spiele zu gewinnen.“
Deutz-Trainer Markus Hilmer sah in der Roten Karte den entscheidenden Moment der Partie, wollte den Erfolg aber nicht darauf reduzieren. „Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt. Wir hatten von Beginn an eine recht gute Spielkontrolle, wobei es im Verlauf der ersten Halbzeit etwas ausgeglichener wurde“, erklärte Hilmer. „Die rote Karte war dann natürlich extrem bitter für den Gegner und letztlich der entscheidende Game Changer. Danach kippte das Spiel komplett in unsere Richtung.“
In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft „ein sehr kontrolliertes Spiel auf ein Tor“ gezeigt: „Wir haben das Spiel breit gemacht und den Gegner viel laufen lassen. Ein paar Situationen haben wir nicht sauber zu Ende gespielt, dafür aber mehrere klare Chancen herausgearbeitet und genutzt.“
Sein Fazit fiel eindeutig aus: „Unterm Strich war es ein absolut verdienter Sieg. Natürlich hat die rote Karte einen großen Anteil daran gehabt, dass der Gegner sein Spiel nicht mehr so umsetzen konnte, wie geplant, aber wir haben das anschließend auch sehr souverän ausgespielt.“
Mit Blick auf die kommende Aufgabe zeigte sich Hilmer fokussiert: „Am Sonntag erwartet uns mit Südwest eine starke Mannschaft, die durch die Rückkehr der Graf-Brüder nochmal deutlich an Qualität gewonnen hat. Das wird eine spannende und interessante Aufgabe.“
Nach zehn Spielen ohne Niederlage hat es die SpVg Rheindörfer Köln-Nord am 11. Spieltag erstmals erwischt. Beim 3:1 (2:1)-Auswärtserfolg der DJK Südwest Köln feierte das Team von Trainer Daniel Errens einen emotionalen Heimsieg und zog in der Tabelle mit den Gästen gleich.
Vor 110 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein taktisch geprägtes Duell, in dem beide Mannschaften abwartend agierten. Nach einem guten Ball in die Tiefe setzte sich Philipp Graf stark durch, brachte den Ball von der Grundlinie in den Strafraum, wo Michel Hampe in der 18. Minute zum 1:0 traf. Die Rheindörfer antworteten prompt: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld traf Batuhan Palaz per Kopf zum Ausgleich (35.).
Wenig später folgte die entscheidende Phase des Spiels. Nach einer kuriosen Szene – ein Zeitspiel des Torhüters wurde mit einer Ecke geahndet – verwertete Südwest den zweiten Ball mustergültig: Kapitän Martin Ganser jagte die Kugel sehenswert aus rund 16 Metern in den Winkel (39.). Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst, als Palaz nach einer Notbremse die Rote Karte sah (42.).
Mit einem Mann mehr nutzte Südwest den Raum nach der Pause konsequent. Nach starker Balleroberung von Lenard Stephen setzte erneut Philipp Graf seinen Bruder Hendrik Graf in Szene, der zum 3:1 traf (52.) – die Vorentscheidung.
DJK-Coach Daniel Errens zeigte sich nach dem Abpfiff begeistert von der Leistung seiner Mannschaft: „Ein emotionaler Heimsieg gegen die Rheindörfer. Die ersten zehn Minuten waren von einem vorsichtigen Abtasten geprägt, beide Mannschaften haben sich zunächst taktisch sortiert. Nach dieser Phase entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Ballbesitzphasen auf beiden Seiten, aber ohne klare Torchancen.“
Entscheidend sei laut Errens die Konsequenz seiner Elf in den Schlüsselmomenten gewesen: „Nach der neuen Regel wird Zeitspiel des Torhüters mit einer Ecke bestraft – genau das passiert, und wir nutzen diese Gelegenheit eiskalt. Der zweite Ball landet im Rückraum, wo Kapitän Martin Ganser ihn sehenswert oben links in den Winkel jagt. Das war ein echter Push für die Mannschaft.“
Auch nach dem Platzverweis habe sein Team diszipliniert weitergespielt. „Nach der Pause wollten wir direkt nachlegen, weil auch ein Gegner in Unterzahl gefährlich bleiben kann. Das gelang uns perfekt“, lobte Errens. „Am Ende bringen wir den Sieg souverän nach Hause – ein hochverdienter und emotionaler Erfolg gegen einen starken Gegner.“
Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann sprach nach dem Abpfiff von einem bitteren Tag: „Dass der Tag X irgendwann kommen würde, war uns allen klar – aber dass er auf diese Weise zustande kommt, schmerzt doppelt.“ Der Coach kritisierte dabei die Entscheidungen des Unparteiischen deutlich: „Es macht mich mittlerweile ehrlich gesagt müde, Woche für Woche mit teils gravierenden Fehlentscheidungen gegen uns leben zu müssen. In dieser Häufigkeit ist das einfach nicht mehr akzeptabel.“
Trotz der Enttäuschung zeigte sich Tillmann sportlich: „Ich hätte sehr gerne ein Spiel über 90 Minuten in Gleichzahl gesehen, denn die schlechtere Mannschaft waren wir gestern definitiv nicht. Glückwunsch an Südwest – sie haben ihre Chancen konsequent genutzt und das Spiel sehr clever geführt. Ihr aktueller Tabellenplatz ist absolut verdient.“
Mit einem 3:2-Heimsieg über den FC Rheinsüd Köln hat der FC Germania Zündorf seine Negativserie beendet und erstmals seit sieben Spielen wieder gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Werken zeigte dabei eine leidenschaftliche Leistung und stellte den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze her.
Trainer Daniel Werken sprach nach der Partie von einem Erfolg des Willens: „In meinen Augen war es ein absolut verdienter Sieg, weil wir einfach die Mannschaft waren, die den Erfolg heute mehr wollte.“ Seine Elf habe alles das gezeigt, was in den letzten Wochen gefehlt habe: „Der Wille, die Leidenschaft, die Entschlossenheit waren deutlich spürbar.“
Zündorf erwischte den besseren Start, ging durch einen Foulelfmeter von Doriel Itumine früh in Führung (16.). Zwar glich Yannick Kusche kurz vor der Pause für Rheinsüd aus, doch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber im Spiel. Wieder war es Itumine, der in der 76. Minute zur erneuten Führung traf, ehe Beni Kiwala in der 87. Minute auf 3:1 erhöhte. Das späte 3:2 von Santiago Minvielle Cepeda (90.+3) brachte Zündorf nicht mehr aus dem Konzept.
Werken lobte die Geschlossenheit seines Teams: „Wir haben defensiv sehr stabil gestanden, wenig zugelassen und vorne effektiv gespielt. Das war so geplant – wir wollten kompakt stehen, dem Gegner den Ball überlassen und dann gezielt zuschlagen. Das hat sehr gut funktioniert.“ Besonders freute ihn, dass die Mannschaft sich nach schwierigen Wochen endlich selbst belohnte: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen – sie hat heute mit Herz gespielt und gezeigt, was möglich ist, wenn man gemeinsam kämpft.“
Auf der anderen Seite zeigte sich Rheinsüd-Coach Stefan Krämer enttäuscht: „Es war ein sehr enttäuschender Auftritt von uns. Leider haben wir nur sehr wenig von dem, was wir uns vorgenommen hatten, wirklich auf den Platz gebracht.“ Sein Team habe die Anfangsphase komplett verschlafen: „Wir sind ganz schlecht ins Spiel gestartet, haben in der ersten halben Stunde überhaupt keinen Zugriff bekommen und uns auch vom Gegner den Schneid abkaufen lassen.“
Zwar sei der Elfmeter zum 0:1 „sicherlich strittig“ gewesen, der Rückstand aber dennoch verdient. Auch nach dem Ausgleich kurz vor der Pause sei keine Stabilität eingekehrt: „Uns hat die nötige Intensität gefehlt, die in einem Bezirksligaspiel einfach Voraussetzung ist. Der Gegner war uns in vielen Phasen voraus – er war griffiger, hat mehr gewollt, mehr investiert und sich am Ende verdient belohnt.“
Krämer machte seiner Mannschaft den Vorwurf, über weite Stecken des Spiels nicht die nötige "Bereitschaft und den Willen gezeigt zu haben – weder mit noch gegen den Ball.“
Ford Niehl setzt seinen Lauf in der Bezirksliga Staffel 1 fort: Der Aufsteiger blieb auch im 11. Spieltag ungeschlagen und feierte beim 4:0 gegen den Türkischen FC Köln den fünften Sieg aus den letzten sechs Partien. 70 Zuschauer sahen eine früh entschiedene Partie.
Die Hausherren zeigten von der ersten Minute an, dass sie die drei Punkte fest eingeplant hatten. Piet Königstedt brachte Ford Niehl nach 32 Minuten in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Calogero Fragapane auf 2:0. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Akin Bilgü (47.) für die Vorentscheidung, ehe Lennart Friederichs in der 62. Minute den Endstand besorgte.
Oymak sprach nach dem Spiel von einer „nahezu überragenden Leistung“ seiner Mannschaft. Besonders lobte er das taktische Auftreten: Man sei gegen den Ball sehr dominant gewesen, habe kompakt gestanden und die Räume eng gemacht. Auch mit Ball habe seine Elf vieles besser umgesetzt als in der Vorwoche – ruhig, geduldig und im richtigen Moment mit Zug in die Tiefe. So habe man sich immer wieder gute Torchancen erarbeitet.
Der Trainer zeigte sich stolz auf die Entwicklung seines Teams. „Die Mannschaft belohnt sich momentan Woche für Woche für ihre harte Arbeit“, so Oymak. Es sei schön zu sehen, wie die Spieler als Einheit aufträten und gemeinsam an einem Strang zögen. Gegen einen Gegner wie den TFC müsse man schließlich erst einmal vier Tore erzielen – an diesem Tag habe einfach alles gepasst, von der ersten bis zur letzten Minute.
Mit Blick auf die kommenden Wochen zeigte sich Oymak optimistisch: „Ich bin sehr stolz auf mein Trainerteam und auf die gesamte Mannschaft. Wenn wir so weitermachen, bin ich überzeugt, dass wir noch viel erreichen können.“
Abschließend zeigte sich der Ford-Trainer zuversichtlich für die kommenden Wochen: „Ich bin sehr stolz auf mein Trainerteam und auf die gesamte Mannschaft. Wenn wir so weitermachen, bin ich überzeugt, dass wir noch viel erreichen können.“
Die Formkuve des TV Hoffnungsthal zeigt weiterhin nach oben. Beim 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Frielingsdorf feierte die Mannschaft von Trainer Baran Dagdelen bereits den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen und ist damit seit vier Partien ungeschlagen.
Die Zuschauer sahen eine intensive, teils ruppige Begegnung mit vielen Zweikämpfen und wenig Spielfluss. Gleich zu Beginn sorgte Hoffnungsthal für ein Kuriosum: Nach dem Anstoß des Gegners lief Anton Musculus energisch an, wurde angeschossen – der Ball segelte als Bogenlampe über den Keeper hinweg ins Tor. Nach nicht einmal einer Minute stand es 1:0 für die Gastgeber.
Frielingsdorf brauchte etwas, um in die Partie zu finden, wurde dann aber gefährlicher. Nach zwei guten Paraden von Hoffnungsthals Keeper fiel kurz vor der Pause der Ausgleich: Louis Fliegner traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 (38.).
Nach dem Seitenwechsel übernahm Hoffnungsthal zunehmend die Kontrolle. In der 66. Minute kam es zur entscheidenden Szene: Nach einem Konter wurde ein Hoffnungsthaler Angreifer von Frielingsdorfs letztem Mann gefoult – Rot für Norman Lemke und Strafstoß für den TVH. Luca Abrahams verwandelte sicher zum 2:1 (67.).
In der Schlussphase blieb es hitzig, ehe Argjend Shabani nach einem weiteren schnellen Gegenstoß in der 85. Minute zum 3:1-Endstand traf.
Hoffnungsthals sportlicher Leiter Maciek Gawlik sprach nach dem Abpfiff von einem „sehr intensiven, körperbetonten und phasenweise ruppigen Spiel“.
Nach dem Wechsel sei seine Mannschaft deutlich stärker gewesen: „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz und suchten den Weg nach vorne. Dann kam die entscheidende Szene mit dem Foul kurz vor oder im Strafraum – für mich war es außerhalb, aber der Linienrichter signalisiert Strafstoß. Es gibt Rot und Elfmeter, den wir sicher verwandeln.“
In der Schlussphase habe das Team kämpferisch überzeugt: „Ab diesem Moment wurde das Spiel noch härter, es war kein fußballerischer Leckerbissen mehr, sondern ein echter Kampf. Zum Glück hat sich niemand schwer verletzt. Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte – es waren ganz, ganz wichtige. Fußballerisch haben wir sicher noch Luft nach oben, aber man sieht klar einen positiven Trend.“
Der SSV Jan Wellem hat den erhofften Auswärtssieg beim FC Hürth II verpasst. Trotz langer Überzahl kam die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und verpasste es damit, im Rennen um die Spitzenplätze Boden gutzumachen.
Hürth II erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute durch Moritz Borchert in Führung. Kurz vor der Pause wurde ein Hürther Spieler mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (41.), sodass Jan Wellem eine komplette Halbzeit in Überzahl agierte.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SSV den Druck und kam in der 59. Minute durch Phil Kramer zum verdienten Ausgleich. Trotz Feldüberlegenheit und mehrerer guter Chancen gelang es den Gästen jedoch nicht, den Siegtreffer nachzulegen. Hürth verteidigte leidenschaftlich und brachte das Remis über die Zeit.
SSV-Trainer Alexander Voigt zeigte sich nach dem Abpfiff enttäuscht über das Ergebnis: „Wenn man so lange in Überzahl spielt, ist ein 1:1 einfach zu wenig. Ich möchte auch gar nicht mehr betonen, dass wir genug Chancen hatten – wenn man sie nicht nutzt, bringt das alles nichts. Insofern müssen wir mit dem Punkt leben, auch wenn es natürlich zu wenig ist.“
Gleichzeitig machte Voigt deutlich, woran es seiner Mannschaft derzeit hapert: „Wir müssen endlich dahin kommen, unsere individuellen Fehler abzustellen. Dann gewinnst du so ein Spiel eben auch mal 1:0. Momentan machen wir es dem Gegner zu leicht, aus ein, zwei Situationen heraus ein Tor zu erzielen – und das müssen wir dringend abstellen.“
Am Einsatz seiner Spieler ließ der Coach jedoch keinen Zweifel: „Was Einsatz und Laufbereitschaft angeht, kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, die Jungs haben alles reingehauen. Aber im Moment fehlt uns etwas das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis in unserem Spiel. Trotzdem: Wir arbeiten weiter, bleiben dran und werden uns da wieder herauskämpfen – gar keine Frage.“
Nach drei Unentschieden in Serie hat der SV Bergfried Leverkusen wieder drei Punkte eingefahren. Mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen den SC Brühl feierte die Mannschaft von Trainer Stefan Müller einen echten Befreiungsschlag und schob sich auf Platz elf vor. Für Brühl bleibt die Lage dagegen kritisch: Mit drei Punkten steht der SCB weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz, das punktgleiche Trio davor hat bereits acht Zähler.
Vor rund 100 Zuschauern brachte Jan Fromke die Gastgeber nach 21 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Till Juber in der 52. Minute das 2:0 nach, ehe Timo Lutz (73.) und Dave-Timilehin Famakinwa kurz vor Schluss (89.) den deutlichen Endstand herstellten.
Bergfried hatte die Partie über weite Strecken im Griff, ließ defensiv kaum etwas zu und zeigte sich vorne effektiv. „Ich bin einfach mal rundum zufrieden“, bilanzierte Coach Stefan Müller erleichtert. „Ein klarer Sieg, der auch in der Höhe völlig in Ordnung geht. Wir hatten das Spiel über weite Strecken komplett im Griff. Ich kann mich ehrlich gesagt an keine wirklich gefährliche Torchance des Gegners erinnern.“ Lediglich bei zwei Standardsituationen sei es etwas brenzlig geworden, doch der Keeper habe nie ernsthaft eingreifen müssen.
Besonders wichtig war Müller, dass sein Team diesmal ohne Gegentor blieb: „Endlich mal wieder zu Null zu spielen – das haben sich die Jungs hart erarbeitet. Vorne vier Tore erzielt, das war Balsam für die Seele der Mannschaft und eine verdiente Belohnung für die harte Arbeit der letzten Wochen.“ Der Trainer betonte zugleich, dass der Sieg zwar guttue, aber kein Anlass zum Ausruhen sei: „Die anderen Teams punkten ebenfalls, daher war dieser Sieg umso wichtiger – und in der Höhe absolut verdient.“
Auf der anderen Seite musste SCB-Trainer Marcel Müller eine bittere Niederlage einräumen. „Das 0:4 ist natürlich ein hartes Ergebnis und ganz sicher nicht das, was wir uns vorgestellt hatten“, so der Coach. „Eigentlich sind wir ordentlich in die Partie gekommen, bis zum 0:1 war das Spiel völlig ausgeglichen.“
Der Rückstand habe die Partie entscheidend beeinflusst. „Bergfried geht dann aus dem Nichts in Führung, bekommt dadurch im Mittelfeld ein kleines Übergewicht und geht am Ende auch verdient mit 1:0 in die Pause. Nach der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, drücken auch in den ersten Minuten, kassieren dann aber mit der ersten Chance direkt das 0:2 – und da war der Stecker gezogen.“
Sein Fazit fiel klar aus: „Unterm Strich eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben uns diesmal kaum zwingende Chancen herausgespielt. In den letzten Wochen hatten wir trotz Niederlagen immer Tore oder klare Möglichkeiten, heute war das gar nicht der Fall. Deshalb: Glückwunsch nach Leverkusen, ein verdienter Sieg für Bergfried.“