Sensation-Sieg! Aufsteiger bringt Spitzenreiter erste Niederlage bei

Heiligenhaus gelingt Sensation – Schönenbach-Serie reißt spät Der Heiligenhauser SV hat für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Aufsteiger beendete die beeindruckende Serie des Spitzenreiters SV Schönenbach, der zuvor zehn Spiele in Folge gewonnen hatte. In einer spannenden Partie siegten die Gäste mit 2:1 (0:0) – der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit durch den erst 18-jährigen Magnus Hahn. Schönenbach gleicht aus, doch Heiligenhaus schlägt spät zurück Es entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der die Gäste nach 59 Minuten durch Moritz Hahn in Führung gingen. Der Tabellenführer antwortete prompt: Meikel Harder glich nur drei Minuten später zum 1:1 aus (62.). Als alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Heiligenhaus in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal eiskalt zu – Nachwuchsspieler Magnus Hahn erzielte den umjubelten Siegtreffer und machte den Sensationssieg perfekt. Esins: „Ein absolut verdienter Sieg“ HSV-Trainer Andy Esins zeigte sich nach dem Schlusspfiff begeistert von der Leistung seiner Mannschaft: „Gemessen am Einsatz, an der Disziplin und an der Anzahl unserer Torchancen war es ein absolut verdienter Sieg. Wir als Trainerteam müssen unserer Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen für das, was sie in den 98 Minuten geleistet hat.“ Besonders stolz war Esins auf den späten Torschützen: „Bezeichnend ist, dass ausgerechnet ein U19-Spieler in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielt – das zeigt, was uns aktuell ausmacht. Wir treffen häufig mit Spielern von der Bank, unsere Anhänger reisen in großer Zahl an, die Mannschaft gibt alles und der gesamte Verein hält zusammen.“ Auch die taktische Disziplin hob der Coach hervor: „Gegen den Primus mussten wir auch ein, zwei schwächere Phasen überstehen, haben aber sehr diszipliniert verteidigt und waren im Umschaltspiel stets gefährlich.“

Deutz 05 nutzt Überzahl eiskalt Die Sportvereinigung Deutz 05 setzt ihre Lauf fort und hat beim 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim SC Schwarz-Weiß Köln den nächsten Erfolg eingefahren. Durch den Dreier und die gleichzeitige Niederlage der SpVg Rheindörfer rückt Deutz auf den zweiten Tabellenplatz vor und bildet mit 24 Punkten das punktgleiche Verfolgertrio hinter Spitzenreiter SV Schönenbach (30 Punkte). Frühe Führung, frühe Wende Deutz erwischte einen Blitzstart: Volkan Sevinc traf bereits in der achten Minute zur frühen Führung. Schwarz-Weiß Köln hielt anschließend gut dagegen, ehe die Partie in der 36. Minute eine entscheidende Wendung nahm: Enes Cukovci sah nach einer vermeintlichen Beleidigung die Rote Karte – aus Sicht der Gastgeber eine Fehlentscheidung. Trotz Unterzahl blieb die Mannschaft von Trainer Sven Müller bis zur Pause kämpferisch präsent, doch nach dem Seitenwechsel nutzte Deutz die Überzahl konsequent. Jeffrey Eshun erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, Abderrahman Haddou sorgte in der 71. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit erzielte Marcel Wacker zumindest noch den Ehrentreffer für die Hausherren (90.+3). Müller: „Es war definitiv mehr drin für uns“ Sven Müller haderte nach dem Spiel vor allem mit der Roten Karte: „In dem Spiel war definitiv mehr für uns drin. Wir haben gegen den Ball sehr ordentlich gearbeitet, kaum Räume zugelassen und Deutz in der ersten Halbzeit nahezu komplett vom eigenen Tor ferngehalten.“ Das 0:1 sei „unglücklich nach einem Einwurf“ gefallen. Die entscheidende Szene sah der Kölner Trainer kritisch: „Wir kassieren aus dem Nichts eine rote Karte – angeblich wegen einer Beleidigung gegenüber dem Schiedsrichter. Selbst der gegnerische Stürmer, der direkt daneben stand, hat bestätigt, dass unser Spieler nichts gesagt hat.“ Trotz Unterzahl sei seine Mannschaft „bis zum Halbzeitpfiff das spielbestimmende Team“ gewesen. Müller bemängelte zudem die fehlende Konsequenz in der Defensive: „Das 0:2 fällt erneut nach einer Flanke, bei der wir den Gegenspieler zu frei stehen lassen. Das 0:3 resultiert aus einem individuellen Fehler. Insgesamt bleibt aber die Erkenntnis, dass es unter solchen Umständen – insbesondere mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen – extrem schwierig ist, Spiele zu gewinnen.“ Hilmer: „Ein absolut verdienter Sieg“ Deutz-Trainer Markus Hilmer sah in der Roten Karte den entscheidenden Moment der Partie, wollte den Erfolg aber nicht darauf reduzieren. „Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt. Wir hatten von Beginn an eine recht gute Spielkontrolle, wobei es im Verlauf der ersten Halbzeit etwas ausgeglichener wurde“, erklärte Hilmer. „Die rote Karte war dann natürlich extrem bitter für den Gegner und letztlich der entscheidende Game Changer. Danach kippte das Spiel komplett in unsere Richtung.“ In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft „ein sehr kontrolliertes Spiel auf ein Tor“ gezeigt: „Wir haben das Spiel breit gemacht und den Gegner viel laufen lassen. Ein paar Situationen haben wir nicht sauber zu Ende gespielt, dafür aber mehrere klare Chancen herausgearbeitet und genutzt.“ Sein Fazit fiel eindeutig aus: „Unterm Strich war es ein absolut verdienter Sieg. Natürlich hat die rote Karte einen großen Anteil daran gehabt, dass der Gegner sein Spiel nicht mehr so umsetzen konnte, wie geplant, aber wir haben das anschließend auch sehr souverän ausgespielt.“ Mit Blick auf die kommende Aufgabe zeigte sich Hilmer fokussiert: „Am Sonntag erwartet uns mit Südwest eine starke Mannschaft, die durch die Rückkehr der Graf-Brüder nochmal deutlich an Qualität gewonnen hat. Das wird eine spannende und interessante Aufgabe.“