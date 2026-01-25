Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Siegerfoto M1 – Foto: SV Stahl Unterwellenborn
Sensation perfekt! SV Stahl M2 zieht ebenfalls ins Finale ein
Bericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)
Das wir das noch erleben dürfen genau wie die Erste stehen auch die Männer der Zweiten in der Finalrunde und fahren nächstes Wochenende nach Apolda zur letzten Hürde auf dem.weg zum Hallenkreismeister. Am Anfang sahs gar nicht so gut aus. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen schafften sie es nun aber doch und können mit der Ersten Fahrgemeinschaft bilden. Herzlichen Glückwunsch Männer