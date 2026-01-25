 2026-01-20T07:14:11.657Z

Siegerfoto M1 – Foto: SV Stahl Unterwellenborn

Sensation perfekt! SV Stahl M2 zieht ebenfalls ins Finale ein

SV Stahl U. II
SV Witzleben

Heute, 15:09 Uhr
SV Grün-Weiß Witzleben
SV Stahl Unterwellenborn
0
1
Bericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)

Das wir das noch erleben dürfen genau wie die Erste stehen auch die Männer der Zweiten in der Finalrunde und fahren nächstes Wochenende nach Apolda zur letzten Hürde auf dem.weg zum Hallenkreismeister. Am Anfang sahs gar nicht so gut aus. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen schafften sie es nun aber doch und können mit der Ersten Fahrgemeinschaft bilden. Herzlichen Glückwunsch Männer

STAHL FEUER

Aufrufe: 025.1.2026, 17:38 Uhr
