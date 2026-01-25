Sensation perfekt! SV Stahl M2 zieht ebenfalls ins Finale ein

Das wir das noch erleben dürfen genau wie die Erste stehen auch die Männer der Zweiten in der Finalrunde und fahren nächstes Wochenende nach Apolda zur letzten Hürde auf dem.weg zum Hallenkreismeister. Am Anfang sahs gar nicht so gut aus. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen schafften sie es nun aber doch und können mit der Ersten Fahrgemeinschaft bilden. Herzlichen Glückwunsch Männer

STAHL FEUER