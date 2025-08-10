Sensation perfekt: B-Ligist weiter, Nettetal schmeißt Meerbusch raus

In einem weitestgehend ausgeglichenen Spiel in der ersten Runde um den Niederrheinpokal zwischen Union Nettetal und dem TSV Meerbusch waren Chancen an einer Hand abzuzählen. Standen sich die Teams in der vergangenen Saison noch in der Oberliga Niederrhein gegenüber, war Nettetal nach dem Abstieg durchaus als Underdog anzusehen. Omar Boudoudou verpasste kurz vor der Pause die Nettetaler Führung nur knapp, Vincent Boldt vergab auf der Gegenseite kurz nach Wiederanpfiff. Als sich alle bereits auf die Verlängerung eingestellt hatten, brachte Chisato Suda den Ball hoch in den TSV-Strafraum, wo Maurits Kerkman schon wartete und zum 1:0 einköpfte.

Riesiger Jubel beim STV Hünxe. Der B-Ligist, der in der abgelaufenen Saison eine herausragende Leistung im Kreispokal zeigte und sich somit für den Niederrheinpokal qualifiziert, hat auch im Verbandspokal für Furore gesorgt. In der ersten Runde setzte sich der STV mit 2:1 nach Verlängerung gegen den TSV Weeze durch. Bereits nach 14 Minuten konnte die Weezer Verteidigung ausgehebelt und das 1:0 erzielt werden. Weeze war in der Folge bemüht, konnte dies aber nicht in zwingende Torchancen ummünzen. Nach der Pause erhöhte der TSV weiter den Druck und konnte sich mit dem Ausgleich durch Louis Pacco belohnen (70.). Da bis zum Ende der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging es in die Verlängerung. in der 107. Minute stach Hünxe erneut zu und sicherte sich damit das Weiterkommen. Nun kann auf das große Los gehofft werden, wenngleich der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Co noch ihre Hausaufgaben erledigen müssen.

STV Hünxe – TSV Weeze 2:1 n.V.

STV Hünxe: Marvin Kötter, Benjamin Schiffer, Leonard Feldkamp, Per Ulland, Laurin Oschinsky, Eric Blumenroth, Philip Vogt, Julian Weinand, Philip Salomon, Niklas Weiß, Mats Grefen - Trainer: Marvin Schweds - Trainer: Jörg Lieg

TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (85. Maik van Teeffelen), Michael Thissen (46. Florian Thomas), Christian Feegers, Jonas Gorthmanns (46. Florian Feddema), Hakan Erkis (83. Nderim Cerkinaj), Yannick Gorthmanns, Louis Pacco, Nick Schwarma, Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce

Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 74

Tore: 1:0 (14.), 1:1 Louis Pacco (70.), 2:1 (107.)