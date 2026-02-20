Sensation in Elsfleth: Tabellenletzter schlägt Eintracht Oldenburg

TuS Elsfleth hat am 13. Spieltag der 1. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte Staffel Süd für eine große Überraschung gesorgt und den favorisierten SV Eintracht Oldenburg mit 2:1 besiegt. Der Tabellenletzte zeigte eine starke kämpferische Leistung und sicherte sich trotz Unterzahl drei wichtige Punkte.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie blieb es zur Halbzeit torlos. Kurz nach der Pause folgte jedoch ein Rückschlag für die Gastgeber: In der 55. Minute sah N. Wachtendorf die Rote Karte, sodass Elsfleth fortan in Unterzahl spielen musste. Doch die Mannschaft bewies große Moral. In der 61. Minute brachte M. Knop den TuS mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte D. Pashurnji auf 2:0 und sorgte für großen Jubel bei Spielern und Fans.