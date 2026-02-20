Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sensation in Elsfleth: Tabellenletzter schlägt Eintracht Oldenburg
In einer zunächst ausgeglichenen Partie blieb es zur Halbzeit torlos. Kurz nach der Pause folgte jedoch ein Rückschlag für die Gastgeber: In der 55. Minute sah N. Wachtendorf die Rote Karte, sodass Elsfleth fortan in Unterzahl spielen musste. Doch die Mannschaft bewies große Moral. In der 61. Minute brachte M. Knop den TuS mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte D. Pashurnji auf 2:0 und sorgte für großen Jubel bei Spielern und Fans.
Der SV Eintracht Oldenburg versuchte, die Überzahl zu nutzen, und kam in der 72. Minute durch R. Windhorst zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Elsfleth verteidigte leidenschaftlich und ließ keine weitere klare Chance zu. In der Nachspielzeit wurde es nochmals hektisch: Oldenburgs T. Kramp sah in der 90.+3 Minute die Gelb-Rote Karte, sodass beide Teams die Partie nicht mit voller Spielerzahl beendeten.
Mit diesem überraschenden Heimsieg verbessert TuS Elsfleth sein Punktekonto auf 4 Zähler, bleibt aber weiterhin Tabellenletzter. Dennoch könnte der Erfolg neue Hoffnung im Abstiegskampf geben. Der SV Eintracht Oldenburg bleibt trotz der Niederlage mit 21 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz und verpasste die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren.
Der kämpferische Einsatz und die Effizienz vor dem Tor machten am Ende den Unterschied und bescherten Elsfleth einen emotionalen und wichtigen Sieg.