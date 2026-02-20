 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

Sensation in Elsfleth: Tabellenletzter schlägt Eintracht Oldenburg

von Milan Civelek · Heute, 22:19 Uhr · 0 Leser

Abpfiff

TuS Elsfleth hat am 13. Spieltag der 1. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte Staffel Süd für eine große Überraschung gesorgt und den favorisierten SV Eintracht Oldenburg mit 2:1 besiegt. Der Tabellenletzte zeigte eine starke kämpferische Leistung und sicherte sich trotz Unterzahl drei wichtige Punkte.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie blieb es zur Halbzeit torlos. Kurz nach der Pause folgte jedoch ein Rückschlag für die Gastgeber: In der 55. Minute sah N. Wachtendorf die Rote Karte, sodass Elsfleth fortan in Unterzahl spielen musste. Doch die Mannschaft bewies große Moral. In der 61. Minute brachte M. Knop den TuS mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte D. Pashurnji auf 2:0 und sorgte für großen Jubel bei Spielern und Fans.

Der SV Eintracht Oldenburg versuchte, die Überzahl zu nutzen, und kam in der 72. Minute durch R. Windhorst zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Elsfleth verteidigte leidenschaftlich und ließ keine weitere klare Chance zu. In der Nachspielzeit wurde es nochmals hektisch: Oldenburgs T. Kramp sah in der 90.+3 Minute die Gelb-Rote Karte, sodass beide Teams die Partie nicht mit voller Spielerzahl beendeten.

Mit diesem überraschenden Heimsieg verbessert TuS Elsfleth sein Punktekonto auf 4 Zähler, bleibt aber weiterhin Tabellenletzter. Dennoch könnte der Erfolg neue Hoffnung im Abstiegskampf geben. Der SV Eintracht Oldenburg bleibt trotz der Niederlage mit 21 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz und verpasste die Chance, sich weiter nach oben zu orientieren.

Der kämpferische Einsatz und die Effizienz vor dem Tor machten am Ende den Unterschied und bescherten Elsfleth einen emotionalen und wichtigen Sieg.