Sensation in Drakenburg: TuS schlägt Twistringen in der Schlussphase

– Foto: TuS Wagenfeld

Überraschung im Abstiegskampf: Der TuS Drakenburg bezwingt den favorisierten SC Twistringen mit 3:2 – und trifft in der Schlussphase zum umjubelten Sieg.

„Fußball kann manchmal verrückt sein“, sagte Trainer Stefan Czyborra nach der Partie. „Du gewinnst neun oder zehn Spiele in Folge nicht und fügst dann dem SC Twistringen die erste Niederlage zu.“

Der TuS Drakenburg hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 3:2-Erfolg gegen den favorisierten SC Twistringen gelang der Mannschaft nicht nur ein überraschender Sieg – sie fügte dem Tabellenzweiten zugleich die erste Niederlage der Saison zu.

Auch Gästetrainer Timo Rathkamp sah die Anfangsphase kritisch. „Wir sind relativ schnell 0:2 in Rückstand geraten, weil Drakenburg sehr gut ins Spiel gekommen ist und extrem engagiert war“, erklärte er. Der Anschlusstreffer habe seiner Mannschaft jedoch geholfen, „wieder etwas ins Spiel zu kommen“.

Drakenburg erwischte einen perfekten Start. Lucas Teichmann (13.) und Eric Sänger (22.) sorgten früh für eine 2:0-Führung. „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser“, so Czyborra, dessen Mannschaft mutig auftrat und den Favoriten früh unter Druck setzte. Weitere Chancen blieben ungenutzt, sodass Twistringen durch Dean Nobis (29.) noch vor der Pause auf 2:1 verkürzte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Twistringen übernahm die Kontrolle und drängte auf den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett kontrolliert“, so Rathkamp. Drakenburg zog sich zurück und setzte auf defensive Stabilität, blieb jedoch durch Konter gefährlich.

Der Ausgleich fiel schließlich in der 85. Minute: Johann Beuke traf nach einer Ecke zum 2:2. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel noch gewinnen können“, sagte Rathkamp.

Doch Drakenburg antwortete prompt. Nur zwei Minuten später nutzte die Mannschaft einen Fehler im Spielaufbau des Gegners konsequent aus. „Wir werden durch einen katastrophalen Fehler eingeladen und spielen die Situation sauber aus“, beschrieb Czyborra die Szene. Kevin Dalmann traf in der 87. Minute zum 3:2.

In der Schlussphase verteidigte der TuS den Vorsprung mit großem Einsatz und brachte den Sieg über die Zeit. „Für mich geht der Sieg vollkommen in Ordnung“, so Czyborra.

Rathkamp hingegen haderte vor allem mit dem entscheidenden Moment: „Direkt nach dem Ausgleich leisten wir uns einen kapitalen Fehler im Spielaufbau.“ Insgesamt bezeichnete er die Niederlage als „vermeidbar“.

In der Tabelle verbessert sich Drakenburg auf 25 Punkte und verschafft sich im Kampf um den Relegationsplatz etwas Luft. Twistringen bleibt trotz der Niederlage auf Rang zwei, muss jedoch einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen.

„Wir leben noch, und das ist das Entscheidende“, betonte Czyborra. Rathkamp blickt bereits nach vorne: „Jetzt gilt es, die Mannschaft wieder aufzubauen und weiterzumachen.“

TuS Drakenburg – SC Twistringen 3:2

TuS Drakenburg: Pascal Draeger, Yannick Töpler, Lucas Teichmann (76. Jannik Reinert), Elias Hachmeyer, Fynn Ole Eickhoff, Jarne Oldenstädt, Kai Rieckhof (46. Niklas Mann), Eric Sänger (88. Marven Feist), Kevin Dalmann, Maxim Penger, Gabriel Czyborra (31. Maximilian Kowalewski) - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra

SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Kevin Diekmann (46. Beytullah Sengönül), Marvin Schwenker, Justus Schlake, Johann Beuke, Christoph Harms (80. Tom Lehmkuhl), Maurice Künning (46. Louis Thelken), Moritz Stöver, Dean Nobis (66. Jonas Wilkens), Tom Thiede, Elias Wilkens - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Nils Haak

Tore: 1:0 Lucas Teichmann (13.), 2:0 Eric Sänger (22.), 2:1 Dean Nobis (29.), 2:2 Johann Beuke (85.), 3:2 Kevin Dalmann (87.)