Sensation in Bückeburg: RSV Rehburg stürzt den Spitzenreiter

Was für ein Ausrufezeichen: Der RSV Rehburg hat am 8. Spieltag für die größte Überraschung der bisherigen Bezirksligasaison gesorgt. Mit einem 3:1 beim bisherigen Tabellenführer VfL Bückeburg holte die Mannschaft von Trainer Markus Thielker nicht nur drei unerwartete Punkte, sondern stellte auch eindrucksvoll unter Beweis, wie konsequente taktische Disziplin und effektive Umschaltmomente Spiele entscheiden können.

Rehburg erwischte einen Traumstart: Nach nur zwei Minuten bediente Kaan Uysal im Strafraum uneigennützig Ivan Hasso, der flach ins lange Eck zur frühen Führung einschob. „Genau so haben wir das trainiert“, kommentierte Thielker die Szene. Der RSV verteidigte im Anschluss tief und überließ dem Favoriten das Spiel – ohne sich dabei zu passiv zu präsentieren.

Nach gut einer Stunde kam der VfL dann doch zum Ausgleich. Ein Foul von Lorenz Wöltge im Strafraum führte zum Elfmeter, den Alexander Bremer in der 65. Minute sicher verwandelte. Bitter aus RSV-Sicht: Die Szene fiel in einen Moment, in dem Martin Dökel sich behandeln lassen musste – und somit kurzzeitig in Unterzahl agiert wurde.

Die Schlussphase hatte es in sich. In der 90.+3 Minute setzte der RSV einen mustergültigen Konter: Über Kaan Uysal und Romeo Aron Laubinger gelangte der Ball zu Jarno-Leon Jalkh, der zur umjubelten Führung einschob. Nur zwei Minuten später setzte Uysal selbst den Schlusspunkt, nachdem er von Finn Isocki bedient wurde und cool blieb – 1:3.

„Bückeburg versucht über 90 Minuten, das Spiel zu machen und ihren Stürmer Bremer in Szene zu setzen“, analysierte Thielker nach dem Spiel. „Aber alles, was wir diese Woche im Training einstudiert haben, wurde 1:1 umgesetzt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Gegen Mannschaften von oben haben wir schon immer besser ausgesehen.“

Der Erfolg ist umso bemerkenswerter angesichts der angespannten Personallage: Sechs Stammkräfte fehlten dem RSV, darunter mit Busse, Haso und Isocki gleich mehrere Spieler aus dem zentralen Bereich.

Tabelle: RSV auf Rang sechs – Anschluss ans obere Drittel

Mit dem Sieg schiebt sich der RSV Rehburg auf Platz sechs vor. Die Mannschaft hat nun 13 Punkte auf dem Konto – ebenso viele wie Sudweyhe und Wagenfeld. Der Rückstand auf die Spitze beträgt sieben Zähler, doch das Restprogramm vor der Herbstpause verspricht noch weitere Gelegenheiten, um Boden gutzumachen.

VfL Bückeburg – RSV Rehburg 1:3

VfL Bückeburg: Mario Homeier, Jan-Luca Steierberg, Fynn Marzinowski (86. Luka Rohrbach), Moritz Dierks, Bjarne-Niels Struckmeier (1. Noah-Mattis Bartke), Julian Steierberg, Bastian Evers, Linus Maximilian Strauchmann, Alexander Bremer, Christian Paul Schwier (81. Jan Hoffmann), Jamie Hese (57. Elia Lohmann) - Trainer: Kim Neubert

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Artur Zielke, Muhammed-Talha Baykus (86. Tino Nikolas Thielker), Martin Dökel, Marek Gilke (32. Jarno-Leon Jalkh), Finn Isocki, Yasin-Nezir Cesur (61. Romeo Aron Laubinger), Usman Obisesan (81. Melvin Papmeier), Ivan Hasso (81. Christopher Lemme), Romeo Aron Laubinger, Kaan Uysal - Trainer: Markus Thielker

Schiedsrichter: Tarek Oubari

Tore: 0:1 Ivan Hasso (2.), 1:1 Alexander Bremer (65.), 1:2 Romeo Aron Laubinger (90.), 1:3 Kaan Uysal (90.)