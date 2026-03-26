Sensation im Bruno-Plache – Lebt Hertha 03 wieder? Regionalliga Nordost: Schlusslicht Zehlendorf gewinnt 2:0 beim Ersten Lok Leipzig von far · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Hertha 03 Coach Tilmann Käpnick – Foto: Kerstin Kellner

Ein nicht anerkanntes Tor für Lok, ein umstrittener Elfmeter für Zehlendorf – und am Ende ein verdienter Auswärtssieg. Die Berliner zeigen eine disziplinierte Leistung und überraschen den Tabellenführer – und das als abgeschlagener Letzter Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

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Sensation im Bruno-Plache-Stadion

Der Tabellenführer empfängt das Schlusslicht – auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Doch Hertha 03 Zehlendorf hält über 90 Minuten dagegen, verteidigt kompakt und nutzt seine Chancen konsequent. Lok Leipzig findet hingegen kaum zu seinem Spiel. Die Ausgangslage ist eindeutig, der Spielverlauf jedoch nicht. Lok beginnt kontrolliert, ohne früh Druck zu entwickeln. Zehlendorf steht stabil und lässt wenig zu. Umstrittene Szene vor vermeintlicher Führung Nach gut 20 Minuten scheint der Favorit erstmals durchzubrechen. David Grözinger bringt den Ball in den Strafraum, Jonas Arcalean schiebt ein – doch der Treffer zählt nicht. Die Abseitsentscheidung wirkt fragwürdig. Die Partie bleibt offen. Zehlendorf kommt zunehmend besser ins Spiel. Über Shinji Yamada und Nicolas Hebisch ergeben sich erste Möglichkeiten, doch zunächst fehlt die letzte Konsequenz.

Lok Fans hatten nichts zu jubeln – Foto: Kerstin Kellner

Zehlendorf geht nach der Pause in Führung Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Lok bemüht, aber ohne Durchschlagskraft. Zehlendorf agiert zielstrebiger – und bekommt die entscheidende Szene. Ben Schulz geht im Strafraum zu Boden, der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Noah Jones übernimmt die Verantwortung und trifft zur Führung. Andreas Naumann ist zwar in der richtigen Ecke, kann den platzierten Schuss zum 0:1 (63.) jedoch nicht parieren. Starke Schlussphase der Gäste Lok Leipzig wirkt danach verunsichert, Struktur und Tempo fehlen. Zehlendorf bleibt konsequent und erhöht in der 70. Minute: Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum wird ein Abschluss abgefälscht und landet zum 0:2 im Tor – als Eigentor gewertet und für Naumann nicht zu halten. Die Gäste bleiben auch danach gefährlich: Yamada verpasst zunächst die Vorentscheidung, kurz darauf trifft der eingewechselte Niklas Doll nur den Pfosten. Lok kommt hingegen kaum noch zu klaren Abschlüssen.

Archiv: Hertha 03 vs Lok – Foto: Kerstin Kellner