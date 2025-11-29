Sensation, heftige Diskussionen und Vertragsverlängerung

Wer vor diesem Spieltag auf einen Sieg des stark abstiegsgefährdeten SV Saar 05 Saarbrücken beim zuletzt so formstarken Tabellenzweiten FSV Jägersburg getippt hätte, wäre wahrscheinlich müde belächelt worden. Doch genau so sollte es kommen: Die 05er setzten sich im Homburger Norden mit 4:2 (2:0) durch und dürfen nun wieder mehr denn je auf den Klassenverbleib hoffen.

"Unsere Mannschaft hat es klasse gemacht und die Vorgaben richtig gut umgesetzt. Wir hatten genau gewusst, dass wir gegen eine so spielstarke Mannschaft nur über ein konsequentes Zweikampfverhalten eine Chance haben würden", sagt Saar 05-Trainer Alexander Stamm. Er ist erst seit einigen Wochen auf dem Kieselhumes in Amt und Würden und zieht eine positive Zwischenbilanz: "Mir gefällt es hier sehr gut. Das ist ein richtig gut geführter Verein mit toller Infrastruktur. Und wenn der Stadionumbau abgeschlossen ist, verfügen wir über noch bessere Bedingungen. Am Ende des Tages geht es für uns darum, über dem Abstiegsstrich zu stehen. Dafür werden wir alles geben. Ich bin optimistisch, dass uns der Klassenerhalt gelingen wird." Stamm hat bis zum 30. Juni 2027 einen Vertrag unterschrieben. Sein Verein nimmt in der Winterpause an insgesamt sieben Masters-Turnieren teil - der eigene Budenzauber mit eingerechnet. Es gehe darum, unterm Hallendach Spaß zu haben und im Schwung zu bleiben. Das Wichtigste sei aber, sich keine Verletzungen zuzuziehen. Sollte der Transfermarkt im Winter noch etwas hergeben, was sowohl sportlich als auch menschlich passe, könne es durchaus sein, dass man sich im Defensivbereich noch verstärke. Man sei aber auf jeden Fall in erster Linie darauf bedacht, weitere eigene Jugendspieler nach oben zu ziehen.

Adetunji Adeyemi, der Trainer der SG Marpingen-Urexweiler, war nach dem 2:2 (1:0) daheim gegen den SV Bliesmengen-Bolchen nicht gut gelaunt. Dies habe zwei Gründe. "Wir hätten beim Stand von 2:1 auf 3:1, 4:1, 5:1 oder gar 6:1 davonziehen können, hatten aber keine gute Chancenverwertung", sagt "Tunji". Und dann sei auch der späte Foulelfmeter, der in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Paolo Valentini zum Ausgleich führte, stark umstritten gewesen: Es hatte einen Zweikampf zwischen SG-Akteur Laurenz Alt und Mengens Jonas Stark gegeben. "Aber trotz dieses ärgerlichen Ausgleichstreffers konnten wir in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass wir in der Saarlandliga wettbewerbsfähig sind. Beide Seiten wissen hier, was sie aneinander haben. Von daher werde ich meinen Vertrag verlängern - es feht nur noch die Unterschrift", so der Trainer der SG Marpingen-Urexweiler.