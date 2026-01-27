Sensation geglückt: U17 wirft Rot-Weiß Oberhausen aus dem Pokal!

Was für ein Nachmittag am Höhenberg! In der 1. Runde des Niederrheinpokals wuchs unsere U17 über sich hinaus und besiegte den Favoriten Rot-Weiß Oberhausen verdient mit 2:1.

Mit einer taktischen Meisterleistung und einer „brutalen Mentalität“ (so der sichtlich stolze Trainer nach dem Abpfiff) sicherte sich das Team den Einzug in die nächste Runde.

Dabei fing das Spiel alles andere als optimal an: Der TSV geriet zunächst mit 0:1 in Rückstand. Doch wer glaubte, dass unsere Jungs nun einbrechen würden, sah sich getäuscht. Trotz des Rückstands ließ die Defensive über die gesamte Spielzeit kaum etwas anbrennen. Offensiv setzte der TSV immer wieder Nadelstiche – zwei Lattentreffer in der ersten Halbzeit zeigten bereits, dass hier heute etwas in der Luft lag.

Kaltschnäuzigkeit und der „Lupfer des Tages“

In der 41. Minute belohnte sich die Mannschaft schließlich: Joko erkannte goldrichtig, dass der Oberhausener Keeper zu weit vor seinem Kasten stand, und versenkte den Ball mit einem sehenswerten Lupfer zum 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie spannend, mit leichten Vorteilen für unsere Farben. Sechs Minuten vor dem Ende war es dann Engin, der das Stadion zum Beben brachte: Mit einem direkt verwandelten Eckball drehte er die Partie endgültig zum 2:1-Endstand.

„Verdienter Sieg“ – Anerkennung vom Gegner Besonders groß war die Freude darüber, dass selbst der Trainer von RWO nach dem Spiel sportlich fair gratulierte und von einem „verdienten Sieg“ für den TSV sprach.

Wir haben es taktisch überragend umgesetzt. Wenn wir so auftreten, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken“ resümierte das Trainerteam nach der Partie.

Wermutstropfen: Verletzung von Jonas

Trotz aller Feierstimmung gehen die Gedanken der gesamten Mannschaft an Jonas Eulenpesch, der sich während der Partie leider verletzt hat. Wir wünschen dir von Herzen gute Besserung, Jonas – komm schnell wieder zurück auf den Platz!