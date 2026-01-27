Sensation geglückt: U17 wirft Rot-Weiß Oberhausen aus dem Pokal!

Dabei fing das Spiel alles andere als optimal an: Der TSV geriet zunächst mit 0:1 in Rückstand. Doch wer glaubte, dass unsere Jungs nun einbrechen würden, sah sich getäuscht. Trotz des Rückstands ließ die Defensive über die gesamte Spielzeit kaum etwas anbrennen. Offensiv setzte der TSV immer wieder Nadelstiche – zwei Lattentreffer in der ersten Halbzeit zeigten bereits, dass hier heute etwas in der Luft lag.
Kaltschnäuzigkeit und der „Lupfer des Tages“
In der 41. Minute belohnte sich die Mannschaft schließlich: Joko erkannte goldrichtig, dass der Oberhausener Keeper zu weit vor seinem Kasten stand, und versenkte den Ball mit einem sehenswerten Lupfer zum 1:1-Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit blieb die Partie spannend, mit leichten Vorteilen für unsere Farben. Sechs Minuten vor dem Ende war es dann Engin, der das Stadion zum Beben brachte: Mit einem direkt verwandelten Eckball drehte er die Partie endgültig zum 2:1-Endstand.
„Verdienter Sieg“ – Anerkennung vom Gegner
Besonders groß war die Freude darüber, dass selbst der Trainer von RWO nach dem Spiel sportlich fair gratulierte und von einem „verdienten Sieg“ für den TSV sprach.
Wir haben es taktisch überragend umgesetzt. Wenn wir so auftreten, brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken“ resümierte das Trainerteam nach der Partie.
Wermutstropfen: Verletzung von Jonas
Trotz aller Feierstimmung gehen die Gedanken der gesamten Mannschaft an Jonas Eulenpesch, der sich während der Partie leider verletzt hat.
Wir wünschen dir von Herzen gute Besserung, Jonas – komm schnell wieder zurück auf den Platz!
Nun blickt die U17 gespannt auf die Auslosung der zweiten Runde und nimmt den Schwung und die positive Energie mit in den Liga-Alltag in der nächsten Woche. Starke Leistung, Männer!