Sensation: FV Weiler wirft Oberligist raus

„Die Mannschaft hat eine wahnsinnige Mentalität gezeigt und bei allem auch noch richtig gut Fußball gespielt. Unsere Aktionen waren klar und zielstrebig. Man hat eine leidenschaftliche und leidensfähige Mannschaft gesehen. Ich bin mega-stolz“, sagte Trainer Jürgen Kopfsguter nach dem Spiel.

Zwar hatten die Gäste aus der Heimatstadt von Schlagersängerin Vanessa Mai vor 300 Zuschauern im Raiffeisenbank-Stadion generell mehr Ballbesitz. Doch der FVW sorgte dafür, dass der Oberligist, der zuletzt zweimal in der Liga gewonnen hatte, damit nicht viel Zählbares erreichen konnte.

Die Rot-Weißen spielten von der ersten Minute an diszipliniert und giftig. Sie beschäftigten den Gegner und gingen ihm auf die Nerven, wo immer es möglich ist. Ein Musterbeispiel dafür war der Führungstreffer . Der in die Startelf zurückgekehrte Matheus Felipe stibitzte am gegnerischen Sechzehner den Ball. Dieser landete über Gasper Koritnik bei Dennis Schwarz – und der Linksaußen traf flach und scharf zum umjubelten 1:0 (31.).

Drei Minuten später war Matheus Felipe nach einem langen Ball von Samuel Riegger auf und davon. Der Brasilianer traf den Ball eigentlich gar nicht richtig gut, aber dennoch zum 2:0. Danach traf Tim Ilzhöfer sogar noch die Latte (45.+2).