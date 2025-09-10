Sensation bleibt aus: SC Verl zieht ins Achtelfinale ein

Am Mittwochabend, den 10. September 2025, empfing der BV Bad Lippspringe den SC Verl in der 2. Runde des Westfalenpokals. Der Drittligist gewann standesgemäß mit 5:1 (2:1) vor 1227 Zuschauern und trifft auf den Sieger der morgigen Partie zwischen Landesligist VfB Schloß Holte und Westfalenligist VfL Theesen.

Der BV Bad Lippspringe, der gerade sein 115-jähriges Bestehen feiert, wollte an den sensationellen 3:1-Sieg gegen Oberligist Lippstadt anknüpfen, während der Drittligist aus Verl nach dem 12:0-Erfolg in Lipperreihe als klarer Favorit ins Spiel ging. Bei bestem Fußballwetter und einer prächtigen Atmosphäre begann die Partie pünktlich um 18:00 Uhr.

In der zweiten Halbzeit zeigte Verl weiterhin seine Überlegenheit. Jonas Arweiler baute die Führung mit zwei Treffern in der 51. und 54. Minute aus, bevor Tobias Knost in der 60. Minute auf 5:1 erhöhte.

Verl übernahm von Beginn an die Kontrolle und setzte die Landesligisten unter Druck. Bereits in der 19. Minute brachte Julian Stark die Gäste nach einem Durcheinander im Strafraum in Führung. Wenige Minuten später verwandelte Dominik Steczyk einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 (29.). Bad Lippspringe gelang kurz vor der Halbzeit noch der Anschluss: Jan Schlenger konterte schnell und ließ dem Verler Torwart keine Chance (43.).

Die Gastgeber hielten kämpferisch dagegen, konnten dem hohen Tempo und den zahlreichen Chancen der Verler jedoch nicht standhalten. In der Schlussphase schaltete der Favorit ein paar Gänge zurück, blieb aber immer wieder gefährlich, während Bad Lippspringe die Niederlage hinnehmen musste.

Auch der Verler Anhang soll hier nicht unerwähnt bleiben: Mit Zaunfahne, Trommel und Gesang sorgten rund 40 Anhänger für eine stimmungsvolle Kulisse. Im Stadion dürften jedoch noch weitere der insgesamt über 1200 Zuschauer den Gästen die Daumen gedrückt haben.

Trotz der klaren Überlegenheit von Verl zeigte Bad Lippspringe eine ordentliche Leistung, doch die spielerische Klasse der Gäste war an diesem Abend zu dominant.

Am Ende ein verdienter 5:1-Sieg für den SC Verl, der souverän ins Achtelfinale des Westfalenpokals einzieht. Bad Lippspringe muss sich trotz der Niederlage nicht verstecken: Die Mannschaft präsentierte sich defensiv stabil und setzte einige Nadelstiche nach vorne.

Der Landesliga-Aufsteiger wird versuchen, den Schwung aus der bisherigen Saison mit fünf Punkten aus fünf Spielen für die kommenden Aufgaben mitzunehmen.