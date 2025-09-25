Sensation bleibt aus! HTB vergibt Elfmeter-Matchball gegen Altona 93

500 Zuschauer auf der Jahnhöhe wurden Zeugen eines Abends, der das Pokalmärchen fast geschrieben hätte. Der Bezirksligist Harburger TB brachte den drei Klassen höher spielenden Favoriten Altona 93 in der 3. Runde des Lotto-Pokals an den Rand einer Blamage und scheiterte erst vom Punkt.

Über 90 Minuten hielten die Gastgeber nicht nur dagegen, sie waren dem Coup sogar nahe. Mit leidenschaftlichem Pressing, disziplinierter Defensive und gefährlichen Kontern setzte HTB immer wieder Nadelstiche, während der Regionalligist, der zunächst auf zahlreiche Stammkräfte verzichtete, in Ballbesitz ideenlos wirkte. Mehrfach hatten die Harburger das „Lucky Punch“ auf dem Fuß, ein Pfostenschuss in der Schlussphase ließ die traditionsreiche Jahnhöhe erzittern.

Nach 90 torlosen Minuten trieb das Elfmeterschießen den Nervenkitzel auf die Spitze. Fünf Fehlschüsse, ein überragender Torwart Schröder im HTB-Kasten und ein starker Pokal-Torwart Alcaraz auf der Gegenseite machten die Entscheidung zu einem Wechselbad. Der HTB vergab durch Maximilian Meya die Entscheidung. Am Ende traf Tsimba-Eggers zum 5:6 und verhinderte die Sensation.



Harburger TB – Altona 93 5:6 n.E. (0:0)

Harburger TB: Jamie Joel Schröder, Maximilian Meya, Berat Ademi, Benjamin Osmanovic, Bugra Ali Aricelik (55. Janne Alexander Oben), Arvid Marten Hoyer, Bo Filip Haase, Aboubakar André Siriki Weber, Christian Werner (84. Benino Russo), Matian Ismani (55. Mouhammed Hourani), Abdulrrahman Hamda Hamam (75. Samuel Gashi) - Trainer: Timuçin Gürsan

Altona 93: Mauro Leandro Alcaraz Paramidani, Niklas Jovanovic (61. Banyan Max Lyon), Abdul Koudousse Saibou (46. Max Düwel), Josh Redfield, Emmanuel Ntsiakoh, Veli Sulejmani, Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers, Elmin Mekic (80. Emmanuel Appiah), Bendix Claudius Gelzer (61. Moritz Bennet Grosche), Keenon Christopher Johannes Erfurth (61. Gianluca Przondziono), Philip Stefaniuk - Trainer: Andreas Bergmann

Schiedsrichter: Rene Hölker - Zuschauer: 500

Tore im Elfmeterschießen: 1:0 Berat Ademi (91. i.E.), 2:0 Arvid Marten Hoyer (93. i.E.), 2:1 Veli Sulejmani (94. i.E.), 3:1 Mouhammed Hourani (97. i.E.), 3:2 Max Düwel (98. i.E.), 3:3 Gianluca Przondziono (100. i.E.), 4:3 Janne Alexander Oben (101. i.E.), 4:4 Philip Stefaniuk (102. i.E.), 5:4 Samuel Gashi (103. i.E.), 5:5 Moritz Bennet Grosche (104. i.E.), 5:6 Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers (106. i.E.)



