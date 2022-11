Sensation bleibt aus Union Emlichheim gibt sich keine Blöße und zieht ins Halbfinale des Krombacher Kreispokals ein.

So., 30.10.2022, 11:00 Uhr

Es war ein sehr bitteres Viertelfinal-Aus für uns am Sonntag gegen Emlichheim. Die Vorzeichen standen gut: Bei bestem Oktoberwetter versammelten sich viele Zuschauer aus Neuenhaus und Umgebung zu diesem Pokalspiel und sorgten für einen besonderen Rahmen. Wir fanden gut ins Spiel, ließen wenig zu, konnten guten Kombinationsfußball spielen, jedoch fehlte uns im letzten Drittel die Durchschlagskraft. Nach rund 30 Minuten wurde Emlichheim spielbestimmender und hatte eine Ecke nach der anderen. So fiel dann auch das 0:1 in der 40. Spielminute. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt vollkommen verdient, für uns wurde es erst richtig bitter, als wir uns das 2:0 direkt vor der Halbzeit fingen.

Nach der Halbzeit wollten wir an die ersten 20 Minuten anknüpfen, was uns auch gelang. Direkt nach der Halbzeit hatten wir die 100%ige Chance zum Anschlusstreffer, die eigentlich ein sicheres Tor sein muss. Anschließend verflachte das Spiel, gefühlt war die Luft raus. In der 65. Minute spielten die Gäste einen Konter aus und es stand 0:3.