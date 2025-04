Sensation am Schmutterwald gegen Lokalrivale Fatih ...   

Nunja, für die Hausherren sollte dieses Match schon ein Gradmesser sein, wie man sich am besten von dem Unikum Abstiegsgespenst irgendwie befreien könnte. So gesehen versuchten die Schwarz-Weißen den hohen Favoriten schon in der Anfangsphase mit Pressing so weit wie möglich von ihrem Strafraum fernzuhalten, was bis in die Schlussphase eigentlich gut gelungen ist. Zur Überraschung der zirka 125 Zuschauern bestimmten in der Anfangsphase die Schmuttertaler die Partie. Zunächst hatten die Utz-Schützlinge mit einem Lattentreffer von Luca Utz Riesenpech (3.) ehe Andre Lackner 60 Sekunden später mit einem Handelfmeter seine Farben mit 1:0 in Führung bringen konnte. Danach versäumten die Schmuttertaler mit Chancen von Groschwitz, Luca Utz irgendwie für eine Vorentscheidung zu sorgen (7./10.). Für den Lokalrivalen bedeutete dies nun wie ein Hallo-Wach-Effekt und kreierten durch Halil Samsa und Emre Barut zwei gute Möglichkeiten (17./25.). In der Pause machten sich nun die TSV-Fans berechtigterweise so ihre Gedanken, ob nun die Gäste das Zepter in die Hand nehmen beziehungsweise diese Partie noch drehen könten. Doch außer einer Riesenchance aus der 50. Minute, die jedoch Heimkeeper Jens Ludwig mit Glück vereiteln konnte, setzten nun die Hausherren die Akzente. So hatte mitunter TSV-Angreifer Andre Lackner nach einem Konter mit einem Heber, der am Aluminium landete, Riesenpech (52.) Bäumenheim versuchte weiter mit gezielten Angriffen die nicht gerade sattelfeste Gästeabwehr unter Druck zu setzen. So in der 64. Minute, als dem agilen Tim Groschwitz nach einer grandiosen Einzelleistung das 2:0 gelang – jedenfalls war's ein Treffer den man unter der Rubrik “Tor des Monats” zuordnen könnte. Danach verflachte diese Partie wegen den sommerlichen Temperaturen etwas, um in der Schlussphase wieder Fahrt aufzunehmen. Plötzlich gelang den Gästen der 2:1 Anschlusstreffer, als Enes Ciritci mit einen 18 Meter Schuss erfolgreich war (86.). So gesehen warf nun der Spitzenreiter trotz Unterzahl alles nach vorne, und hätte mit der letzten Aktion fast noch den Ausgleich erzielt, doch Keeper Jens Ludwig hatte etwas dagegen, und konnte somit den wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt festhalten.