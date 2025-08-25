Sensation am Scheleberg: Scherpenseel wirft Wiehl raus

Der SV Scherpenseel-Grotenrath hat in der ersten Runde des Mittelrheinpokals für die große Überraschung gesorgt. Der frischgebackene Aufsteiger in die Kreisliga A warf am Sonntagnachmittag vor rund 300 Zuschauern den Landesligisten FV Wiehl mit 1:0 aus dem Wettbewerb. Matchwinner war Jannik Karzell, der in der 76. Minute mit einem energischen Solo den einzigen Treffer des Abends erzielte.

Trainer Björn Hilberath hatte seine Mannschaft akribisch auf die Partie vorbereitet. „Tatsächlich hatten wir einen klaren Plan und eine Idee für das Spiel. Ich habe mich im Vorfeld bei mehreren Personen informiert, wie Wiehl spielt. Dementsprechend haben wir uns in der Trainingswoche intensiv darauf vorbereitet und einen Matchplan entwickelt“, erklärte der 34-Jährige.

Der Außenseiter agierte dabei keineswegs ängstlich. „Uns war von Beginn an klar, dass wir uns nicht einigeln wollen, sondern mutig am Spiel teilhaben möchten. Und auch, dass wir eine reelle Chance haben, wenn wir genau das umsetzen“, so Hilberath. Seine Elf bestätigte das auf dem Platz mit viel Einsatz, Tempo und mutigem Offensivspiel. „Wir waren von Beginn an sehr gut in der Partie. Haben viele Zweikämpfe gewonnen, gute Bälle in die Tiefe und sehr viel Laufbereitschaft gezeigt. Und tatsächlich auch zwei Großchancen gehabt, um mit einer Führung in die Pause zu gehen.“

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie noch intensiver. Als viele dachten, dass dem A-Ligisten die Kräfte ausgehen würden, setzte Scherpenseel sogar noch einen drauf. „Wir haben sogar nochmal mehr Tempo gemacht und dann durch einen Solo-Lauf von Jannik Karzell absolut verdient das 1:0 geschossen. Im Anschluss wurde es ein wenig wild, weil Wiehl dann alles nach vorne geworfen hat. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt Angst, dass wir das Ergebnis nicht über die Zeit bringen können.“

Der Schlüssel zum Erfolg lag für Hilberath in der Geschlossenheit seines Teams: „Wir sind als Team aufgetreten. Von der Nummer 1 bis zur Nummer 22 hatten alle das gleiche Ziel. Da macht es sich bezahlt, dass wir alle Freunde sind und jeder jedem Spielzeit gönnt. Die sehr gute Vorbereitung hat sich zudem in der Laufleistung widergespiegelt.“

Hilberath: "Die Feierlichkeiten waren natürlich intensiv"

Kein Wunder, dass die Feierlichkeiten im Anschluss ausgiebig waren. „Die Feierlichkeiten waren natürlich intensiv und bis tief in die Nacht. Meine Stimme war nach dem Spiel schon angeschlagen und die Feierlichkeiten haben für den Rest gesorgt“, berichtete der Coach mit einem Augenzwinkern.