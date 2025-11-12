 2025-10-30T14:25:35.653Z

Totopokal
Die Löwen (in weiß) ließen in Aubstadt nichts anbrennen.
Die Löwen (in weiß) ließen in Aubstadt nichts anbrennen. – Foto: Frank Scheuring

Sensation 2.0 bleibt aus: Aubstadt unterliegt Löwen deutlich

Mittwoch - Totopokal-Viertelfinale: Der Regionalligist verliert vor knapp 2.500 Zuschauern mit 0:4 gegen den TSV 1860 München

Der TSV Aubstadt hatte sich vor dem Viertelfinalduell gegen den TSV 1860 München immer wieder den 26. März 2022 ins Gedächtnis gerufen. Vor dreieinhalb Jahren hatte der Dorfverein schon einmal die Münchner Löwen im Pokal zu Gast und triumphierte sensationell mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Die Message war klar: Da geht was! Von einer neuerlichen Sensation am heutigen Mittwochabend war der Regionalligist aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld vor knapp 2.500 Zuschauern aber dann doch ein gutes Stück entfernt...

Heute, 18:30 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
4

Die Gäste aus München, nach dem Ligadebakel in Regensburg schwer unter Beschuss, gingen im ersten Durchgang durch den zuletzt viel gescholtenen Kevin Volland in Führung (35.). Mit 0:1 ging`s auch in die Kabinen. Wer in der zweiten Halbzeit gehofft hatte, dass es nochmal spannend werden würde, wurde enttäuscht. Thore Jacobsen per Handelfmeter (49.) und Philipp Maier (52.) machten früh alles klar. Aubstadt fehlte dann auch der Glaube, das Ding noch drehen zu können. Die Sechziger spulten es souverän runter. In der 89. Minute legte Maxi Wolfram noch einen drauf und sorgte für den alles in allem absolut verdienten 0:4-Endstand. Die Löwen ziehen damit ins Halbfinale ein. Kein Beinbruch allerdings für die Hausherren, die sich trotzdem über einen tollen Pokalabend freuen durften.

Alles auf einen Blick

TSV Aubstadt – TSV 1860 München 0:4 (0:1)
TSV Aubstadt: Vladyslav Vertey, Ingo Feser (64. Radzivon Hushcha), Steffen Behr, Tim Hüttl, Marco Nickel, Lukas Mrozek, Marcel Fischer (46. Max Grimm), Timo Pitter, Leon Heinze (84. Egor Zelenskiy), Nico Schmidt (61. Marcel Volkmuth), Severo Sturm (84. Jens Trunk) - Trainer: Claudiu Bozesan - Co-Trainer: David Büschelberger
TSV 1860 München: René Vollath, Max Reinthaler, Philipp Maier, Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (68. Tim Danhof), David Philipp (82. Samuel Althaus), Thore Jacobsen, Patrick Hobsch, Kevin Volland (68. Maximilian Wolfram), Sigurd Haugen (46. Florian Niederlechner) - Co-Trainer: Nicolas Masetzky - Co-Trainer: Markus Brzenska - Trainer: Alper Kayabunar - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 2431
Tore: 0:1 Kevin Volland (35.), 0:2 Thore Jacobsen (49. Handelfmeter), 0:3 Philipp Maier (52.), 0:4 Maximilian Wolfram (89.)

