Sensation 2.0 bleibt aus: Aubstadt unterliegt Löwen deutlich

Der TSV Aubstadt hatte sich vor dem Viertelfinalduell gegen den TSV 1860 München immer wieder den 26. März 2022 ins Gedächtnis gerufen. Vor dreieinhalb Jahren hatte der Dorfverein schon einmal die Münchner Löwen im Pokal zu Gast und triumphierte sensationell mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Die Message war klar: Da geht was! Von einer neuerlichen Sensation am heutigen Mittwochabend war der Regionalligist aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld vor knapp 2.500 Zuschauern aber dann doch ein gutes Stück entfernt...
TSV Aubstadt – TSV 1860 München 0:4 (0:1)
TSV Aubstadt: Vladyslav Vertey, Ingo Feser (64. Radzivon Hushcha), Steffen Behr, Tim Hüttl, Marco Nickel, Lukas Mrozek, Marcel Fischer (46. Max Grimm), Timo Pitter, Leon Heinze (84. Egor Zelenskiy), Nico Schmidt (61. Marcel Volkmuth), Severo Sturm (84. Jens Trunk) - Trainer: Claudiu Bozesan - Co-Trainer: David Büschelberger
TSV 1860 München: René Vollath, Max Reinthaler, Philipp Maier, Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (68. Tim Danhof), David Philipp (82. Samuel Althaus), Thore Jacobsen, Patrick Hobsch, Kevin Volland (68. Maximilian Wolfram), Sigurd Haugen (46. Florian Niederlechner) - Co-Trainer: Nicolas Masetzky - Co-Trainer: Markus Brzenska - Trainer: Alper Kayabunar - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 2431
Tore: 0:1 Kevin Volland (35.), 0:2 Thore Jacobsen (49. Handelfmeter), 0:3 Philipp Maier (52.), 0:4 Maximilian Wolfram (89.)