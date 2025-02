Sennfeld/Roigheim präsentiert neuen Trainer für die Saison 2025/2026

Bauer scheidet nach 3 ½ Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Trainerteam aus. Er war seit der Saison 2021/22 Teil des Trainerteams, zunächst als Co-Trainer, wo er maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga Odenwald beteiligt war. Ab der Saison 2023/24 übernahm er das Amt des Cheftrainers und führt die Mannschaft aktuell ungeschlagen an der Tabellenspitze der Kreisliga Buchen an.

Marcel Baumann – die Wunschlösung als neuer Trainer

Nach der frühzeitigen Ankündigung von Bauer, das Traineramt nicht weiterzuführen, begaben sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger – und wurden mit Marcel Baumann fündig.

Der ehemalige Oberligaspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus früheren Trainerstationen mit, darunter beim TSV Rosenberg, FSV Hollenbach (Co-Trainer), FV Lauda und zuletzt bis Sommer 2024 beim SV Osterburken.

Baumann freut sich auf seine neue Aufgabe und erklärt seine Beweggründe:

„Der Hauptgrund für meine einjährige Fußballauszeit war die fehlende Zeit für unsere kleine Familie. Neben einer 50-Stunden-Arbeitswoche ist es schwer, mit einem weiteren sehr zeitintensiven Hobby seiner Familie und Freunden gerecht zu werden. Wenn du zwei oder drei Mal die Woche morgens um 6 Uhr aus dem Haus gehst und abends um 22 Uhr wieder nach Hause kommst, merkst du recht schnell, dass du deiner Vaterrolle in diesem wichtigen Lebensabschnitt deines Kindes nicht gerecht wirst. Zudem ist der Kleine letztes Jahr in die Schule gekommen, und da passen die Ferien und unsere Freizeitgestaltung nicht ganz zum Saisonbetrieb im Fußball.

Doch ich habe recht schnell gemerkt, dass es bei mir ohne Fußball nicht geht. Der Spaß am Spiel, die sportliche Herausforderung und der Ausgleich zwischen Familie und Beruf fehlen.

Neben anderen sehr interessanten Angeboten passt das Gesamtpaket aus sportlichen Zielen, den Grundvoraussetzungen des Vereins (z. B. Trainingsbedingungen) und der aktuelle Kader (qualitativ sowie von der Altersstruktur) mit dem VfB am besten in meine aktuelle Lebenssituation. Sennfeld liegt zwischen meinem Heimatort Rosenberg und meinem Arbeitgeber in Neckarsulm. Zudem möchte ich selbst noch aktiv einige Spiele bestreiten, was mir bei anderen Angeboten aus dem hochklassigen Jugendbereich bzw. höherklassigen Amateurbereich nicht möglich gewesen wäre.

Einige Jungs aus dem aktuellen Kader habe ich selbst schon trainiert und ihren weiteren Weg und deren Entwicklung genauestens verfolgt.

Mit Max (Heizmann) habe ich einen Co-Trainer an der Seite, auf den ich mich auf und neben dem Platz zu 100 % verlassen kann. Ihn haben wir 2017 von der Jugend des Waldhofs nach Lauda geholt.

Die beiden Michis (Bauer und Lieb) haben in den letzten Jahren eine tolle Arbeit mit den Jungs geleistet. Ich sehe meine Aufgabe darin, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und jeden Spieler, egal ob jung oder alt, weiter voranzubringen. Mein Ziel mit der Mannschaft ist es, einen attraktiven, offensiven und mutigen Fußball zu spielen.

Aber auch hier wird wieder die Devise gelten: Entwicklung vor Erfolg. Mit gezielten Verstärkungen können wir den internen Wettbewerb weiter vorantreiben und eine schlagkräftige Truppe aufs Feld bringen, egal ob in der Kreis- oder Landesliga.“

Komplettes Trainerteam für die Saison 2025/26

Neben Baumann wird Max Heizmann weiterhin als spielender Co-Trainer agieren. Heizmann gab frühzeitig seine Zusage und bringt wertvolle Erfahrung mit, insbesondere aus seiner gemeinsamen Zeit mit Baumann beim FV Lauda von 2017 bis 2020.

Abgerundet wird das Trainerteam von Torwarttrainer Robert Makowski, worüber die Verantwortlichen ebenfalls sehr glücklich sind.

Mit diesem neuen Trainerteam blickt der VfB Sennfeld optimistisch in die kommende Saison und setzt auf eine erfolgreiche Zukunft.