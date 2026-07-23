Sennerpokal 2026: Vorentscheidungen und Spannung am Donnerstag

Am heutigen Donnerstag bot der Sennerpokal intensive und umkämpfte Partien in den Gruppen A, B und C. Während der TSV Köngen ohne Punktverlust die Führung in Gruppe A verteidigte, untermauerten auch der TSV Oberboihingen und der 1. FC Frickenhausen ihre Ambitionen auf die vorderen Plätze.
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Eng umkämpfte Begegnungen auf dem Rasen
Der heutige Spieltag beim Sennerpokal brachte hochklassigen Fußball und leidenschaftliche Partien. In der Gruppe A trennten sich die Nürtinger Kickers und der TSV Wendlingen mit einem 1:1-Unentschieden, ehe der TSV Köngen mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSuGV Großbettlingen seine Stärke demonstrierte. In Gruppe B setzte sich der TSV Wolfschlugen mit 1:0 gegen den TSV Raidwangen durch. Zudem behauptete sich der TSV Grafenberg mit 1:0 gegen den TSV Oberboihingen. Den entscheidenden Treffer dieser Begegnung erzielte Frieder Geiger in der 43. Minute für den TSV Grafenberg. In Gruppe C feierte der TV Tischardt einen 4:1-Sieg über den TSV Altdorf. Das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Neuffen und dem 1. FC Frickenhausen endete ohne Tore mit 0:0.
Klare Verhältnisse nach den letzten Gruppenspielen
In den Vorrundengruppen A, B und C stehen damit die Endstände fest. In der Gruppe A sichert sich der TSV Köngen verlustpunktfrei mit 9 Punkten und 9:1 Toren souverän den ersten Platz. Es folgen der TSuGV Großbettlingen mit 4 Punkten (3:3 Tore), der TSV Wendlingen mit 2 Punkten (2:4 Tore) und die Nürtinger Kickers mit einem Punkt (1:7 Tore). Die Gruppe B schließt der TSV Oberboihingen trotz der Tagesniederlage dank der besseren Tordifferenz mit 6 Punkten und 6:2 Toren als Tabellenführer ab, gefolgt vom punktgleichen TSV Grafenberg (6 Punkte, 4:2 Tore). Auf den Plätzen drei und vier rangieren der TSV Wolfschlugen (3 Punkte, 3:6 Tore) und der TSV Raidwangen (3 Punkte, 1:4 Tore).
In der Gruppe C behauptet der 1. FC Frickenhausen mit 7 Punkten und 10:0 Toren die Spitze vor dem ebenfalls punktgleichen VfB Neuffen (7 Punkte, 7:1 Tore). Der TV Tischardt belegt mit 3 Punkten (5:9 Tore) Rang drei, während der TSV Altdorf ohne Punktgewinn (1:13 Tore) auf dem vierten Rang bleibt.
Entscheidende Partien am morgigen Freitag
Am morgigen Freitag, den 24. Juli 2026, stehen die verbliebenen Gruppenbegegnungen auf dem Programm. In Gruppe D trifft um 18:00 Uhr die SGM Höllbach auf den TV Unterboihingen. Um 18:45 Uhr spielen in Gruppe E der FV 09 Nürtingen und der TV Bempflingen gegeneinander. Das Duell der Gruppe F zwischen dem Türkischen FC Köngen und der SG Aichtal wird um 19:15 Uhr angepfiffen. Um 20:00 Uhr stehen sich in Gruppe G der TSV Neckartenzlingen und die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang gegenüber, bevor um 20:30 Uhr in Gruppe H der TSV Kohlberg auf den TSV Neckartailfingen trifft.
Die K.-o.-Phase am Samstag und Sonntag
Am Wochenende steuert der Sennerpokal auf seinen Höhepunkt zu. Am Samstag, den 25. Juli 2026, eröffnen die Achtelfinals um 9:30 Uhr, 10:00 Uhr, 10:45 Uhr, 11:15 Uhr, 12:00 Uhr, 12:30 Uhr, 13:15 Uhr und 13:45 Uhr die Finalrunde. Die Viertelfinalspiele folgen am selben Tag um 14:30 Uhr (Sieger AF 1 gegen Sieger AF 2), 15:45 Uhr (Sieger AF 3 gegen Sieger AF 4), 17:00 Uhr (Sieger AF 5 gegen Sieger AF 6) und 18:15 Uhr (Sieger AF 7 gegen Sieger AF 8). Am Sonntag, den 26. Juli 2026, werden die Halbfinals um 09:30 Uhr (Sieger VF 1 gegen Sieger VF 2) und 11:00 Uhr (Sieger VF 3 gegen Sieger VF 4) ausgetragen. Das Spiel um Platz 3 findet um 15:00 Uhr (Verlierer HF 1 gegen Verlierer HF 2) statt, ehe das große Finale um 16:30 Uhr (Sieger HF 1 gegen Sieger HF 2) steigt.