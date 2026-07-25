Sennerpokal 2026: Vier Teams kämpfen am Sonntag um den Titel

Am heutigen Samstag erlebte der Sennerpokal hochklassige Spannung in der Finalrunde. Im Achtel- und Viertelfinale fielen die Entscheidungen auf dem Platz, sodass nun die vier verbliebenen Mannschaften für die Halbfinalspiele am Sonntag feststehen.
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Spannung und Leidenschaft in den Achtelfinals
Der heutige Turniertag startete mit packenden Achtelfinalbegegnungen. Der VfB Neuffen setzte sich deutlich mit 4:0 gegen den TSuGV Großbettlingen durch. In der Partie zwischen dem TSV Linsenhofen und Türkspor Nürtingen 73 gewannen die Nürtinger mit 2:0. Nikita Levenko erzielte in der 30. Minute per Foulelfmeter die Führung, ehe Fatih Özkahraman in der 58. Minute den Endstand herbeiführte.
Eine dramatische Entscheidung gab es beim Duell zwischen dem TSV Neckartailfingen und der SG Aichtal, das die SG Aichtal mit 4:2 nach Elfmeterschießen für sich entschied. Der 1. FC Frickenhausen behauptete sich mit 3:1 gegen die SGM Höllbach, während der TSV Grafenberg mit einem deutlichen 8:1-Erfolg über den TSV Beuren überzeugte. Der TV Unterboihingen bezwang den TV Bempflingen mit 3:1. Zudem behielt der TSV Oberensingen mit 4:0 gegen den TSV Oberboihingen die Oberhand, und der TSV Köngen siegte knapp mit 2:1 gegen die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang.
Eng umkämpfte Partien im Viertelfinale
Auch in den anschließenden Viertelfinalspielen schenkten sich die Teams nichts. Der VfB Neuffen feierte einen knappen 1:0-Erfolg gegen Türkspor Nürtingen 73. Ein deutliches Ergebnis zeigte der 1. FC Frickenhausen, der sich mit 5:0 gegen die SG Aichtal durchsetzte. Äußerst knapp verlief die Begegnung zwischen dem TSV Grafenberg und dem TV Unterboihingen, in der Dennis Ludwig in der 59. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für den TV Unterboihingen erzielte. Ebenfalls mit 1:0 entschied der TSV Köngen das Match gegen den TSV Oberensingen für sich; den goldenen Treffer markierte Deniz Demir in der 29. Minute.
Der Fahrplan für den morgigen Finalsonntag
Am morgigen Sonntag findet der Sennerpokal seinen krönenden Abschluss. Im ersten Halbfinale stehen sich um 9:30 Uhr der VfB Neuffen und der 1. FC Frickenhausen gegenüber, bevor um 11:00 Uhr das zweite Halbfinale zwischen dem TV Unterboihingen und dem TSV Köngen angepfiffen wird. Um 15:00 Uhr bestreiten die Verlierer der beiden Halbfinals das Spiel um Platz 3. Das große Finale um den Turniersieg steigt schließlich um 16:30 Uhr zwischen den beiden Siegern der Halbfinalpartien.