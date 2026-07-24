Sennerpokal 2026: Tore satt am Freitag vor der Finalrunde

Am heutigen Freitag bot der Sennerpokal hochklassige Begegnungen und packende Spiele in den Vorrundengruppen D bis H. Mit torreichen Begegnungen fielen die letzten Gruppenentscheidungen, sodass der Blick auf die bevorstehende K.-o.-Runde am Wochenende gerichtet ist.
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Torreiche Duelle am Freitagabend
Der heutige Spieltag brachte mitreißenden Fußball und leidenschaftliche Partien auf den Platz. In Gruppe D bezwang die SPV 05 Nürtingen den TB Neckarhausen mit 3:0, während sich die SGM Höllbach mit 2:1 gegen den TV Unterboihingen durchsetzte. Ein umkämpftes Spiel erlebten die Zuschauer in Gruppe E beim 3:3-Unentschieden zwischen dem FV 09 Nürtingen und dem TV Bempflingen. In Gruppe F behauptete sich die SG Aichtal knapp mit 3:2 gegen den Türkischen FC Köngen. Ebenso torreich verlief die Begegnung in Gruppe G, in der die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang mit 4:3 gegen den TSV Neckartenzlingen siegte. Für ein deutliches Ergebnis in Gruppe H sorgte der TSV Neckartailfingen mit einem 7:0-Erfolg gegen den TSV Kohlberg.
Die finalen Platzierungen der Gruppen D bis H
Nach den letzten Vorrundenspielen stehen die Abschlusstabellen der Gruppen D bis H fest. Die Gruppe D schließt die SGM Höllbach mit 9 Punkten und 6:1 Toren als Tabellenführer ab, gefolgt vom TV Unterboihingen (6 Punkte, 6:3 Tore), der SPV 05 Nürtingen (3 Punkte, 4:3 Tore) und dem TB Neckarhausen (0 Punkte, 0:9 Tore).
In Gruppe E steht der TSV Linsenhofen mit 4 Punkten (2:0 Tore) an der Spitze, vor dem TV Bempflingen (2 Punkte, 3:3 Tore) und dem FV 09 Nürtingen (1 Punkt, 3:5 Tore). In Gruppe F sichert sich Türkspor Nürtingen 73 mit 4 Punkten (9:4 Tore) Rang eins vor der SG Aichtal (3 Punkte, 4:8 Tore) und dem Türkischen FC Köngen (1 Punkt, 5:6 Tore).
Die Gruppe G dominiert der TSV Oberensingen mit 6 Punkten (16:1 Tore) vor der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang (3 Punkte, 5:7 Tore) und dem TSV Neckartenzlingen (0 Punkte, 3:16 Tore). In Gruppe H sichert sich der TSV Neckartailfingen mit 6 Punkten (11:1 Tore) den ersten Platz, gefolgt vom TSV Beuren (3 Punkte, 3:4 Tore) und dem TSV Kohlberg (0 Punkte, 0:9 Tore).
Der Fahrplan für den K.-o.-Samstag
Am morgigen Samstag, den 25. Juli 2026, beginnt die K.-o.-Phase mit den Achtelfinalbegegnungen. Um 9:30 Uhr treffen der VfB Neuffen und der TSuGV Großbettlingen aufeinander, gefolgt vom Duell zwischen dem TSV Linsenhofen und Türkspor Nürtingen 73 um 10:00 Uhr. Um 10:45 Uhr spielt der TSV Neckartailfingen gegen die SG Aichtal, ehe um 11:15 Uhr die SGM Höllbach auf den 1. FC Frickenhausen trifft. Die weiteren Anstoßzeiten lauten: 12:00 Uhr TSV Beuren gegen TSV Grafenberg, 12:30 Uhr TV Unterboihingen gegen TV Bempflingen, 13:15 Uhr TSV Oberensingen gegen TSV Oberboihingen und 13:45 Uhr TSV Köngen gegen SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang. Im Anschluss steigen die Viertelfinals um 14:30 Uhr (Sieger AF 1 gegen Sieger AF 2), 15:45 Uhr (Sieger AF 3 gegen Sieger AF 4), 17:00 Uhr (Sieger AF 5 gegen Sieger AF 6) und 18:15 Uhr (Sieger AF 7 gegen Sieger AF 8).
Die finalen Entscheidungen am Sonntag
Der Höhepunkt des Turniers steigt am Sonntag, den 26. Juli 2026. Die Halbfinals sind für 9:30 Uhr (Sieger VF 1 gegen Sieger VF 2) und 11:00 Uhr (Sieger VF 3 gegen Sieger VF 4) angesetzt. Um 15:00 Uhr stehen sich die Verlierer der Halbfinals im Spiel um Platz 3 gegenüber, bevor um 16:30 Uhr das große Finale zwischen den Siegern der Halbfinals angepfiffen wird.