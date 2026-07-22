Sennerpokal 2026: Leidenschaft und Torreigen am Mittwoch

Der heutige Mittwochabend beim Sennerpokal brachte mitreißenden Fußball. In Gruppe F erlebten die Zuschauer einen echten Torreigen beim 6:1-Erfolg von Türkspor Nürtingen 73 gegen die SG Aichtal. Zakaria Hussein eröffnete in der 25. Minute den Reigen, ehe Yunus Sencay in der 30. Minute nachlegte. Kurz nach dem Seitenwechsel verwandelte Volkan Candan in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0. Nur kurz darauf erhöhten Ömer Nehir in der 48. Minute und Nikita Levenko in der 50. Minute das Ergebnis weiter. Michael Luik erzielte in der 56. Minute den Ehrentreffer für die SG Aichtal, ehe Volkan Candan in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer den 6:1-Endstand markierte.

Klare Entscheidungen in den Vorrundengruppen

Auch in den anderen Begegnungen des Tages wurde hart um jeden Zentimeter gekämpft. In Gruppe D bezwang der TV Unterboihingen den TB Neckarhausen mit 3:0, während die SGM Höllbach gegen die SPV 05 Nürtingen einen knappen 1:0-Erfolg verbuchte. In Gruppe E trennten sich der TV Bempflingen und der TSV Linsenhofen mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Der TSV Oberensingen behauptete in Gruppe G seine Stärke und bezwang die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang mit 4:1. In Gruppe H setzte sich der TSV Neckartailfingen mit 4:1 gegen den TSV Beuren durch.

Der aktuelle Stand in den Tabellen

Nach den heutigen Partien zeichnen sich klare Kräftemessungen in den Tabellen ab. In Gruppe D führt der TV Unterboihingen mit 6 Punkten (5:1 Tore) vor der SGM Höllbach (6 Punkte, 4:0 Tore), der SPV 05 Nürtingen (3 Punkte, 4:3 Tore) und dem TB Neckarhausen (0 Punkte, 0:9 Tore). In Gruppe E steht der TSV Linsenhofen mit 4 Punkten (2:0 Tore) an der Spitze, gefolgt vom TV Bempflingen (1 Punkt, 0:0 Tore) und dem FV 09 Nürtingen (0 Punkte, 0:2 Tore).

In Gruppe F rangiert Türkspor Nürtingen 73 mit 4 Punkten (9:4 Tore) auf Platz eins, vor dem Türkischen FC Köngen (1 Punkt, 3:3 Tore) und der SG Aichtal (0 Punkte, 1:6 Tore). Die Gruppe G wird vom TSV Oberensingen mit 6 Punkten (16:1 Tore) vor der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang (0 Punkte, 1:4 Tore) und dem TSV Neckartenzlingen (0 Punkte, 0:12 Tore) angeführt. In Gruppe H besetzt der TSV Neckartailfingen mit 3 Punkten (4:1 Tore) die Spitzenposition, vor dem TSV Beuren (3 Punkte, 3:4 Tore) und dem TSV Kohlberg (0 Punkte, 0:2 Tore).

Der Fahrplan für den Donnerstag

Am morgigen Donnerstag, den 23. Juli 2026, geht das Turnier mit hochinteressanten Partien weiter. In Gruppe A treffen um 17:30 Uhr die Nürtinger Kickers auf den TSV Wendlingen, bevor um 18:00 Uhr der TSV Köngen gegen den TSuGV Großbettlingen antritt. In Gruppe B spielen um 18:45 Uhr der TSV Raidwangen gegen den TSV Wolfschlugen und um 19:15 Uhr der TSV Grafenberg gegen den TSV Oberboihingen. Die Partien der Gruppe C lauten um 20:00 Uhr TV Tischardt gegen TSV Altdorf und um 20:30 Uhr VfB Neuffen gegen den 1. FC Frickenhausen.

Entscheidungen am Freitag und das K.-o.-Wochenende

Am Freitag, den 24. Juli 2026, stehen die letzten Gruppenbegegnungen an: Um 17:30 Uhr ist in Gruppe D die Partie SPV 05 Nürtingen gegen TB Neckarhausen (3:0) angesetzt. Um 18:00 Uhr trifft die SGM Höllbach auf den TV Unterboihingen. In Gruppe E lautet das Duell um 18:45 Uhr FV 09 Nürtingen gegen TV Bempflingen, während in Gruppe F um 19:15 Uhr der Türkische FC Köngen gegen die SG Aichtal spielt. In Gruppe G stehen sich um 20:00 Uhr der TSV Neckartenzlingen und die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang gegenüber, ehe um 20:30 Uhr in Gruppe H der TSV Kohlberg gegen den TSV Neckartailfingen antritt.

Am Samstag, den 25. Juli 2026, beginnt die Finalrunde. Die Achtelfinals finden um 9:30 Uhr, 10:00 Uhr, 10:45 Uhr, 11:15 Uhr, 12:00 Uhr, 12:30 Uhr, 13:15 Uhr und 13:45 Uhr statt, gefolgt von den Viertelfinals um 14:30 Uhr (Sieger AF 1 gegen Sieger AF 2), 15:45 Uhr (Sieger AF 3 gegen Sieger AF 4), 17:00 Uhr (Sieger AF 5 gegen Sieger AF 6) und 18:15 Uhr (Sieger AF 7 gegen Sieger AF 8). Am Sonntag, den 26. Juli 2026, steigen die Halbfinals um 09:30 Uhr (Sieger VF 1 gegen Sieger VF 2) und 11:00 Uhr (Sieger VF 3 gegen Sieger VF 4). Das Spiel um Platz 3 ist für 15:00 Uhr (Verlierer HF 1 gegen Verlierer HF 2) und das große Finale für 16:30 Uhr (Sieger HF 1 gegen Sieger HF 2) terminiert.