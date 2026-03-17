Seniorenfußball im Bezirk entwickelt sich weiter positiv

Beim Seniorenstaffeltag des Bezirks im Sportheim Dettingen stand die positive Entwicklung des Spielbetriebs in den Altersklassen Ü32, Ü40 und Ü50 im Mittelpunkt. Zahlreiche Vertreter der Vereine nahmen an der Sitzung teil und zogen eine insgesamt sehr erfreuliche Bilanz.
Besonderes Lob erhielt Seniorenspielleiter Matthias Pakai für sein großes Engagement im Bereich des Seniorenfußballs. Die Versammlungsteilnehmer betonten, dass sein Einsatz maßgeblich dazu beigetragen habe, dass sich der Seniorenbereich im Bezirk in den vergangenen Jahren so erfolgreich entwickelt habe und kontinuierlich wachse. Obwohl Pakai signalisierte, das Amt künftig gerne übergeben zu wollen, konnte in der Versammlung keine Nachfolge gefunden werden. Daher wurde er für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Zur Entlastung wurde vorgeschlagen, künftig zusätzliche Verantwortliche für die Altersklassen Ü32, Ü40 und Ü50 einzusetzen.
Auch sportlich verlief die Saison 2025 erfolgreich. In der Ü32 setzte sich erneut die TSF Dornhan im Finale gegen die SG Thalheim durch. Die Ü40-Bezirksmeisterschaft auf dem Feld gewann ebenfalls die TSF Dornhan beim Turnier in Nordstetten. In der Halle verzeichnete die Ü40 mit zehn Mannschaften eine Rekordbeteiligung; den Titel sicherte sich die SGM Altdorf-Mühlen-Dettensee. Erstmals wurde zudem eine Ü50-Bezirksmeisterschaft ausgetragen, die die Spvgg Freudenstadt für sich entschied.
Auf Verbandsebene vertrat die TSF Dornhan den Bezirk bei den Ü32-Verbandsmeisterschaften. Nach einer zunächst sportlichen Niederlage im Achtelfinale gegen den SC Korb wurde das Spiel aufgrund eines Regelverstoßes des Gegners mit 3:0 für Dornhan gewertet. Im Viertelfinale schied die Mannschaft anschließend gegen den FC Ostrach aus.
Für die kommende Saison wurde ebenfalls geplant: In der Ü32 nehmen zehn Mannschaften teil, die in drei Gruppen eingeteilt werden. Geplant ist ein Final-Four-Turnier mit den drei Gruppensiegern und dem besten Zweitplatzierten, möglichst an einem Freitagabend.
Die Ü40-Bezirksmeisterschaften auf dem Feld sind für den 11. Juli 2026 vorgesehen. Aktuell sind zehn Teams gemeldet, Ziel ist eine Teilnahme von zwölf Mannschaften. Die Ü50-Bezirksmeisterschaften finden am 26. September 2026 in Glatten statt und werden in ein bestehendes Turnier integriert.
Auch die Hallenmeisterschaft der Ü40 soll weiterhin stattfinden. Dabei wird geprüft, den Turnierbeginn künftig etwas früher anzusetzen, um den Spielplan zu entzerren.
Darüber hinaus wird eine Ü40-Bezirksauswahl vorbereitet, die perspektivisch an den Verbandsmeisterschaften teilnehmen könnte. Ein Kader aus rund 15 Spielern aus verschiedenen Vereinen ist geplant.
Ein weiteres Thema war die Kommunikation im Spielbetrieb. Da die Vereins-E-Mail-Postfächer teilweise unzuverlässig funktionieren, sollen künftig verstärkt persönliche Kontakte, WhatsApp-Gruppen und soziale Medien genutzt werden.
Weiterhin gefördert wird auch das Angebot „Walking Football“, das sich insbesondere an ältere Spieler richtet. Ein entsprechendes Turnier mit Teams aus mehreren Bezirken findet am 18. April in Berneck statt.
Der Seniorenfußball im Bezirk zeigt damit weiterhin eine dynamische Entwicklung und bietet auch älteren Fußballern attraktive sportliche Perspektiven.