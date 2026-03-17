Seniorenfußball im Bezirk entwickelt sich weiter positiv Zahlreiche Vertreter der Vereine beim Seniorenstaffeltag des Bezirks im Sportheim Dettingen dabei. von Uli Bernhard · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

Immer voll bei der Sache, wenn es um "seine" Senioren geht: Seniorenspielleiter Matthias Pakai (rechts), daneben der Bezirksvorsitzende Wolfgang Ottmar. – Foto: Uli Bernhard

Beim Seniorenstaffeltag des Bezirks im Sportheim Dettingen stand die positive Entwicklung des Spielbetriebs in den Altersklassen Ü32, Ü40 und Ü50 im Mittelpunkt. Zahlreiche Vertreter der Vereine nahmen an der Sitzung teil und zogen eine insgesamt sehr erfreuliche Bilanz.





Besonderes Lob erhielt Seniorenspielleiter Matthias Pakai für sein großes Engagement im Bereich des Seniorenfußballs. Die Versammlungsteilnehmer betonten, dass sein Einsatz maßgeblich dazu beigetragen habe, dass sich der Seniorenbereich im Bezirk in den vergangenen Jahren so erfolgreich entwickelt habe und kontinuierlich wachse. Obwohl Pakai signalisierte, das Amt künftig gerne übergeben zu wollen, konnte in der Versammlung keine Nachfolge gefunden werden. Daher wurde er für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Zur Entlastung wurde vorgeschlagen, künftig zusätzliche Verantwortliche für die Altersklassen Ü32, Ü40 und Ü50 einzusetzen.

Auch sportlich verlief die Saison 2025 erfolgreich. In der Ü32 setzte sich erneut die TSF Dornhan im Finale gegen die SG Thalheim durch. Die Ü40-Bezirksmeisterschaft auf dem Feld gewann ebenfalls die TSF Dornhan beim Turnier in Nordstetten. In der Halle verzeichnete die Ü40 mit zehn Mannschaften eine Rekordbeteiligung; den Titel sicherte sich die SGM Altdorf-Mühlen-Dettensee. Erstmals wurde zudem eine Ü50-Bezirksmeisterschaft ausgetragen, die die Spvgg Freudenstadt für sich entschied. Auf Verbandsebene vertrat die TSF Dornhan den Bezirk bei den Ü32-Verbandsmeisterschaften. Nach einer zunächst sportlichen Niederlage im Achtelfinale gegen den SC Korb wurde das Spiel aufgrund eines Regelverstoßes des Gegners mit 3:0 für Dornhan gewertet. Im Viertelfinale schied die Mannschaft anschließend gegen den FC Ostrach aus.