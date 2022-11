Senioren müssen Auswärts ran

Am Sonntag reist unsere Erste Mannschaft nach Hellentahl, wo sie auf die Spielgemeinschaft Ländchen-Sieberath trifft. Ländchen belegt aktuell den 9. Platz mit 17 Punkten und somit 3 Punkte mehr auf dem Konto als wir. Ländchen gehörte in den letzten Jahren immer zu den Topteams der Liga und laufen diese Saison, ähnlich wie wir, den Erwartungen etwas hinterher. Wir befinden uns gerade in einem kleinen Negativlauf und wollen diesen am liebsten am Sonntag beenden und die 3 Punkte mit nach Frauenberg bringen. Dafür wird die Mannschaft alles geben. Anstoß ist um 14:45 Uhr.