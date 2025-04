Semmler-Brüder vereint: Deggendorf holt Aunkirchens Torjäger

"Mit Maximilian bekommen wir einen vielversprechenden Neuzugang, der pfeilschnell und auf den Außenbahnen variabel einsetzbar ist. Er hat beim 1. FC Passau eine gute Jugend-Ausbildung genossen und auch bei den Herren in den letzten Jahren schon Erfahrungen sammeln können. Wir sind überzeugt, dass er für uns sportlich und menschlich eine Bereicherung sein wird. Zudem sind wir stolz, dass er sich trotz einiger anderer Anfragen, darunter von einem finanziell sehr solventen Verein, für uns entschieden hat", gibt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer zu Protokoll.







Maximilian Semmler, der in Regensburg Bauingenieur studiert, nimmt die sportliche Herausforderung an der Trat mit großer Motivation in Angriff: "Mich reizt es, höherklassig anzugreifen und künftig mit meinem Bruder in einem Team spielen zu können. Deggendorf hat mir eine gute Perspektive aufgezeigt und ich habe Bock darauf, mit dem Verein und meinen künftigen Mannschaftskollegen etwas zu erreichen. Davor möchte ich aber noch mit dem FC Aunkirchen, bei dem ich mich für drei wunderbare Jahre bedanken möchte, das Maximum herausholen und mich im Optimalfall mit dem Kreisliga-Aufstieg verabschieden.“