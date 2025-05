Semir Telalovic wechselt zum 1. FC Nürnberg

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Nach der guten Saison, die Semir gespielt hat, war es abzusehen, dass er auch für andere Vereine interessant sein wird. Für ihn ergibt sich die Möglichkeit, weiterhin bei einem Traditionsverein in der 2. Bundesliga zu spielen. Für uns ist positiv, dass wir auch bei ihm eine Ablösesumme generieren konnten und wir werden unseren Kader weiter verstärken, um in der nächsten Saison konkurrenzfähig zu sein. Semir wünschen wir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“







Hier die Pressemitteilung des 1. FC Nürnberg



Noch vor vier Jahren war Telalović in der sechstklassigen Verbandsliga aktiv. Durch starke Leistungen beim FV Illertissen in der Regionalliga empfahl er sich zunächst für die U23 von Borussia Mönchengladbach. 2023 zog es ihn in die englische zweite Liga zu den Blackburn Rovers. Ein Jahr später kam er zurück nach Deutschland und schloss sich zur Saison 2024/2025 dem SSV Ulm an. In 29 Partien erzielte der Rechtsfuß dort zwölf Treffer



Joti Chatzialexiou, Vorstand Sport: „Ein großer Baustein in unserer Kaderplanung sind die Stürmer. Nach der realisierten Leihe von Artem Stepanov ist es uns gelungen, einen weiteren Angreifer für uns zu gewinnen. Mit Semir bekommen wir einen Stürmertypen, der sich durch seine Schnelligkeit und seine Physis auszeichnet. Er hat in der Liga zudem durch seine Zweikampfstärke und seine Torquote auf sich aufmerksam gemacht. Wir freuen uns darauf, dass er pünktlich zum Start in die Vorbereitung das Nürnberger Trikot tragen wird.“