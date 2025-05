Semih Zeriner wechselt von Sonsbeck nach Holzheim

"Mit Semih Zeriner dürfen wir einen echten Top-Transfer begrüßen! Der 25-jährige Rechtsverteidiger wechselt vom Oberligisten SV Sonsbeck zu uns und bringt jede Menge Erfahrung mit: 13 Einsätze in der laufenden Saison in der Oberliga, zuvor Stationen beim FC Viersen (Landesliga) und SC St. Tönis (Oberliga). Seine fußballerischen Wurzeln hat Semih beim 1. FC Mönchengladbach – mit Zwischenstopp im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg", teilt Holzheim bei der Vorstellung mit. "Wir kennen Semih seit Jahren und wissen genau, was wir an ihm haben – umso mehr freuen wir uns, dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote für die Holzheimer SG entschieden hat."

In der vergangenen Saison Zeriner in beiden Spielen für Viersen gegen Holzheim, wechselte dann im Sommer noch kurzfristig nach Sonsbeck. Der 25-Jährige ist dabei flexibel einsetzbar, wie er selbst im RP-Gespräch nach seinem Wechsel zum Oberligisten erklärt hat: "Ich hatte ein offenes Gespräch mit Heinrich Losing, und für ihn war klar, dass ich die Offensive verstärken soll. Da ich auch gelernter Rechtsverteidiger bin, habe ich die Möglichkeit, die Mannschaft auch in der Defensive zu unterstützen." Erlebt hat er auch schon viel, in der Jugend spielte Zeriner unter anderem für den MSV Duisburg. "Mein persönliches Highlight ist unter anderem mein Wechsel zum MSV Duisburg, aber auch der Aufstieg mit St. Tönis von der Landesliga in die Oberliga steht sehr weit oben", erzählt der HSG-Zugang.

Holzheim hat noch Außenseiterchancen auf die Oberliga, will aber spätestens im kommenden Jahr den Aufstieg schaffen. Sollte dies gelingen, hat Zeriner einen weiteren Moment, an den er sich gerne zurückerinnern wird.