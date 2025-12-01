Semih Soysal schließt die entstandene Lücke auf der Trainer Position

Wieczorek und Soysal sollen es in der Rückrunde richten. Semih brannte darauf, wieder als Trainer zu arbeiten und kann es nun in einem gewohnten Umfeld. Zwar befinden sich die Nordler in einer anderen Ausgangslage, umso wertvoller ist es sich ab Januar gemeinsam aus der misslichen Lage zu befreien.
Semih Soysal: „Meine Motivation kommt nicht von heute auf morgen – Die schwierige Situation damals bei Grün-Weis wird mir/uns jetzt weiterhelfen. Diese Erfahrung aus einer misslichen Lage etwas aufzubauen möchte ich gemeinsam mit Mathe den Jungs weitergeben.
Genau aus diesem Grund brenne ich jetzt umso mehr für diese neue Aufgabe. Ich möchte zeigen, was in mir steckt – mit Ehrgeiz, Erfahrung und einem klaren fußballerischen Plan. Für mich bedeutet diese Chance einen Neustart und gleichzeitig die Möglichkeit, das fortzuführen, was damals unvollendet blieb. Pack mas an Nordler, Vollgas.“
Das auch dringend der Kader nachgebessert werden muss, war unabdingbar. Neuigkeiten folgen demnächst.