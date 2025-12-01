Semih Soysal schließt die entstandene Lücke auf der Trainer Position

Wieczorek und Soysal sollen es in der Rückrunde richten. Semih brannte darauf, wieder als Trainer zu arbeiten und kann es nun in einem gewohnten Umfeld. Zwar befinden sich die Nordler in einer anderen Ausgangslage, umso wertvoller ist es sich ab Januar gemeinsam aus der misslichen Lage zu befreien.

Semih Soysal: „Meine Motivation kommt nicht von heute auf morgen – Die schwierige Situation damals bei Grün-Weis wird mir/uns jetzt weiterhelfen. Diese Erfahrung aus einer misslichen Lage etwas aufzubauen möchte ich gemeinsam mit Mathe den Jungs weitergeben.