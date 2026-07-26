Semih Güngör bleibt dem SV Sonsbeck erhalten

Güngör bleibt dem SV erhalten – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck bleibt auch im dritten Testspiel der Sommervorbereitung ungeschlagen. Am Samstag trennte sich die Mannschaft von Heinrich Losing im Willy-Lemkens-Sportpark mit 1:1 (1:0) vom Oberliga-Konkurrenten TSV Meerbusch. Niklas Binn brachte die Rot-Weißen kurz vor der Pause in Führung (45.), Hayato Uchimura glich kurz vor Schluss aus (81.).

Die Sonsbecker präsentierten sich vor allem im ersten Durchgang als griffigeres und gefährlicheres Team. Das Pressing funktionierte über weite Strecken, teilweise agierte der SVS jedoch zu überhastet. „Das Schiebeverhalten und die Abstimmung haben noch nicht ganz gepasst. In der ersten Halbzeit war das aber schon ordentlich. Natürlich haben wir auch etwas müde Beine“, erklärte Schmitz.

Da Cheftrainer Losing im Urlaub weilte, stand dessen Assistent Jan Schmitz an der Seitenlinie. Er schickte mit Julius Paris, Dominic Miller, Tom Cappel und dem jüngst verpflichteten Testspieler Wiktor Stolc vier Neuzugänge von Beginn an aufs Feld. „Wir sind mit einer erfahrenen Truppe gestartet und haben den Schwerpunkt der Woche, das schwungvolle Positionsspiel mit Ball, schon gut umgesetzt“, lobte der Co-Trainer.

Nach der Pause wechselte Schmitz alle fünf Ersatzspieler ein und stellte auf ein 4-4-2-System um. Die Änderungen machten sich bemerkbar: Meerbusch übernahm zunehmend die Kontrolle und drängte den SVS tiefer in die eigene Hälfte. Die Ideen auf dem Weg nach vorne fehlten, die Ballverluste häuften sich.

Für zusätzliche Variabilität und Optionen im Kader sorgt unterdessen die Rückkehr von Semih Güngör. Der Mittelfeldspieler war im letzten Heimspiel der Vorsaison gegen St. Tönis bereits offiziell verabschiedet worden, bleibt den Rot-Weißen nun aber doch mindestens ein weiteres Jahr erhalten.

Schmitz nahm die schwächere zweite Halbzeit dabei auch auf seine eigene Kappe. „Ich habe etwas ausgetestet und nicht jeden Spieler auf seiner Position auflaufen lassen. Es hat an Galligkeit, Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft gefehlt“, so der Co-Trainer, der aus dem Härtetest vor allem taktisch wichtige Erkenntnisse mitnahm.

Jetzt beginnt für den SV Sonsbeck die Feinarbeit. Vor dem nächsten Testspiel am Mittwoch gegen Landesligist 1. FC Lintfort steht zunächst eine Videoanalyse auf dem Programm. Mit Shihun Kim erhielt zudem der zweite überzeugende Testspieler-Zugang die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde auf dem Flügel eingesetzt, muss sich aber erst noch zurechtfinden.

Am 19. August gegen Rot-Weiss Essen

„Man merkt, dass er noch nicht so lange dabei ist. Er hat versucht, sich mit seiner unbekümmerten Spielweise viel zu zeigen und war nach vorne wuchtig. Defensiv muss er sich noch verbessern“, urteilte Schmitz. Gut möglich, dass in der kommenden Woche ein weiterer Trainingsgast beim SVS vorspielt.

Unterdessen steht auch der Termin für das Niederrheinpokal-Highlight gegen Rot-Weiss Essen fest. Weil die heimische Sportanlage in der letzten August-Woche wegen eines Feuerwehr-Kreiszeltlagers belegt ist, wird die Erstrundenpartie bereits am Mittwoch, 19. August, um 18 Uhr auf dem Naturrasen ausgetragen. Informationen zum Kartenvorverkauf sollen in der kommenden Woche folgen.

Trotz der Vorfreude auf den Pokalkracher mahnt Schmitz zur Geduld: „Das ist natürlich immer mal wieder ein Thema. Wir wissen ja, was auf uns zukommt. Ich bin aber froh, dass sich vorher nicht alles nur um Essen dreht. Vorher beginnt für uns die Meisterschaft und wir haben noch viel zu trainieren. Der Fokus liegt auf dem ersten Spieltag. Die Vorfreude auf den Pokal spürt man aber natürlich schon. Wir sind auf einem guten Weg.“

Es spielten: Paris; Ghrayeb, Leurs, T. Miller, D. Miller, Stolc, Cappel, Janßen, Krajac, Pütz, Binn –nach der Pause eingwechselt: Güngör, Kim, Keibel, Raul, Schoofs.