Semet sichert ersten Punkt für Lorch

Der erhoffte Befreiungsschlag gegen Neuler blieb aus, jedoch zeigten die Sportfreunde über die volle Spielzeit ein konzentriertes Match und ließen sich auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht entmutigen. Beide Mannschaften zeigten über 90 Minuten ein tempogeladenes Bezirksligaspiel, das mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete.
Von Beginn an suchte Lorch den Weg nach vorne und erspielte sich im ersten Durchgang ein Chancenplus, sichtbar auch in der Anzahl der Eckbälle. Neuler hielt mit schnellem Umschaltspiel dagegen und brachte die Lorcher Defensive mehrfach in Bedrängnis. So verzeichneten die Gäste auch die ersten ernsthaften Torchancen.
In der 8. Minute prüfte Hinderer die Qualitäten des Gästekeepers, wenige Zeigerumdrehungen später zwang Weida den TVN-Hüter zu einer weiteren Glanztat. Glanztaten bewies auch das Lorcher Hinterland nach einer halben Stunde. Zunächst machte sich Daniel Baumann lang und entschärfte einen flachen Volleyschuss von Neulers Kapitän Schmid, kurz danach köpfte sein Lorcher Amtskollege Manuel Nusser den Ball von der Torlinie.
Als sich bereits ein torloses Remis zur Pause abzeichnete, setzte Weida in der 42. Minute zum Sololauf an und wurde im Strafraum vom Keeper gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Hinderer sicher zur 1:0-Führung. Noch in der Nachspielzeit wurde ein Angriff von Robin Bopp wegen vermeintlichem Abseits zurückgepfiffen.
Mit unveränderten Elan gingen beide Teams auch in den zweiten Durchgang. Zunächst wurde ein Lorcher Torschuss an den Pfosten gelenkt, den schnell ausgeführten Gästekonter stoppte Robin Bopp. Doch in der 49. Minute kamen die offensiver werdenden Gäste zum Ausgleichstreffer. Manuel Greiner glich aus und brachte die Gäste sieben Minuten später nach einem missglückten Rückpass sogar in Führung.
Mit einer gut postierten Defensive verstand es Neuler, die Sportfreunde-Angriffe erfolgreich zu stören. Auch forderte mit zunehmender Spieldauer das hohe Tempo seinen Tribut. Lorch drohte erneut ein unglücklicher Spielausgang, doch die Mannschaft bewies Moral.
Nach einem Foulspiel in der 84. Minute führte Stefan Weida den Freistoß aus, Youngster Semet stand goldrichtig und köpfte den Ball zum verdienten Ausgleich ein.
In der Schlussphase drängten die Sportfreunde sogar noch auf den Sieg: In der 87. Minute scheiterte Nusser per Kopf am Gästekeeper, in der Nachspielzeit verfehlte ein Distanzschuss von Gottheit nur knapp das Ziel.
Am Ende stand mit dem 2:2 der erste Punktgewinn der Saison fest. Ein Ergebnis, das mit der gezeigten Leistung Hoffnung für die kommenden Aufgaben macht.