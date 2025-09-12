Semet sichert ersten Punkt für Lorch

Mit einer gut postierten Defensive verstand es Neuler, die Sportfreunde-Angriffe erfolgreich zu stören. Auch forderte mit zunehmender Spieldauer das hohe Tempo seinen Tribut. Lorch drohte erneut ein unglücklicher Spielausgang, doch die Mannschaft bewies Moral.

Nach einem Foulspiel in der 84. Minute führte Stefan Weida den Freistoß aus, Youngster Semet stand goldrichtig und köpfte den Ball zum verdienten Ausgleich ein.