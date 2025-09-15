Selzer Spielabsage sorgt für Spekulationen

Die Partie zwischen der Spvgg. Selzen und dem 1. FC Nackenheim sollte hier angepfiffen werden. – Foto: 1. FC Nackenheim

MAINZ-BINGEN. Die kurzfristige Absage der Spvgg. Selzen aufgrund eines unbespielbaren Platzes ließ bei den bereits angereisten Nackenheimern Unmut aufkommen. Die Selzer verteidigen den Grund ihrer Absage. Die Begegnung ist nun erstmal für Donnerstag, den 25.09.2025, um 19:30 Uhr angesetzt.

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr SpVgg Selzen Selzen 1. FC Nackenheim Nackenheim 19:30 PUSH Spvgg. Selzen – 1.FC Nackenheim

Der Anstoß der Partie hätte am Sonntag, den 14.09.2025, um 15 Uhr erfolgen sollen. Die Nackenheimer waren bereits am Spielort, als die Absage wegen Unbespielbarkeit des Platzes äußerst kurzfristig eintrudelte. Der Grund verblüffte die Gäste, da sie sich vom Untergrund ja selbst ein Bild verschaffen konnten und diesen als durchaus wettkampftauglich einschätzten, weshalb der FC-Anhang hinter der Absage der Spvgg. einen anderen Grund vermutete. Denn die Selzer hatten ursprünglich zum – eigentlich gut besuchten - Kerbe-Spiel eingeladen. Mit dem Wissen, dass Fest-Wochenenden ausgiebig gefeiert werden, kamen bei den Nackenheimern Spekulationen auf. FC-Spielertrainer Norman Loos äußerte sich zu den Geschehnissen, die er in derartiger Form in seiner Karriere auch noch nicht erlebt habe, wie folgt: „Aus Gründen, die wir alle nicht nachvollziehen können, haben sie aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes einfach abgesagt. Ich finde, dass es Wettbewerbsverzerrung ist. Wir haben beim Verband Protest eingelegt. Wir waren mit der kompletten Mannschaft da und die Absage kommt um kurz vor halb zwei rein. Kein Mensch von denen war auf dem Sportplatz zu sehen.” Ein Urteil darüber, warum die Selzer jetzt schlussendlich abgesagt haben, vermochte er sich nicht.

Der Protest des FC wird aller Voraussicht nach abgelehnt werden, da die Spvgg. Eigentümer des Platzes ist und somit über eine Platzsperre entscheiden darf. Spvgg-Spielertrainer Alexander Hoyer wies die Spekulationen von sich und seiner Mannschaft: „Der Verein hat wissentlich das Kerbe-Spiel mit 200 bis 300 Zuschauern abgesagt, durch das auch gewisse Einnahmen verloren gehen. Aus sportlicher Sicht gab es keine Gründe, nicht anzutreten. Wir hatten einen 16-Mann-Kader, den man im Spielberichtsbogen einsehen konnte.” Auf die Verantwortung des Vorstandes gegenüber seinen Mitgliedern verwies Hoyer zudem auch, da sie im Endeffekt gemeinschaftlich die Kosten – bei möglichem Schaden am Platz – tragen müssten. Der Vorstand müsse immer das Risiko – auch einer längerfristigen Sperrung des Platzes für den Spielbetrieb der Aktiven und Jugend - abwägen. „Es ist alles sehr kurzfristig passiert, wofür wir uns entschuldigen müssen”, gestand der Selzer Trainer einen Fehler ein.

Die Nackenheimer warteten vergeblich auf den Anpfiff am Sonntag. – Foto: 1. FC Nackenheim

Do., 11.09.2025, 19:45 Uhr FSV Saulheim Saulheim II FVgg 03 Mombach 03 Mombach 6 0 Abpfiff FSV Saulheim II – FVgg. Mombach 6:0 (3:0) „Ein rundum gelungenes Kerbe-Spiel. Wir haben uns von Beginn an viele Chancen herausgespielt und dann auch hochverdient vor der Pause die Tore gemacht. Mit dem 4:0 nach der Pause war das Spiel endgültig entschieden. Jetzt gilt es, diesen Schwung mit in die nächsten Wochen zu nehmen”, sagte FSV-Trainer Denis Scharffe zur Partie gegen die 03er, die auf Donnerstag, den 11.09.2025, vorgezogen worden war. Tore: 1:0 Elvis Jashanica (16.), 2:0, 3:0 Miro Yilmaz (35., 37.), 4:0, 5:0 Simon Schmitt (50., 53.), 6:0 M. Yilmaz (63.) Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr TSV Ebersheim Ebersheim VfB Bodenheim Bodenheim II 5 3 Abpfiff TSV Mainz-Ebersheim – VfB Bodenheim II 5:3 (3:1) TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler berichtete: „Wir wussten, dass mit Bodenheim II eines der Top-Teams der Liga zu uns kommen wird und es ist das erwartete Spiel auf Augenhöhe gewesen. Trotz vieler Ausfälle haben beide Mannschaften spielerische Lösungen gefunden und guten, strukturierten Fußball gezeigt. Beide Teams haben ihre Druckphasen genutzt, um Tore zu erzielen - mit dem besseren Ausgang für uns. Wir hätten uns über den Ausgleich zum 4:4 nicht beschweren dürfen und sind deshalb umso glücklicher über die drei Punkte zum Kerbe-Spiel.” Tore: 0:1 Simon Hartmann (6., per Kopf), 1:1 Tim Knebel (20.), 2:1 Leonard Webel (33.), 3:1 Lukas Erne (43.), 4:1 L. Webel (50.), 4:2 Matteo Kerz (61.), 4:3 Finn Pageler (64.), 5:3 Luca Piccin (75.), Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Fabio Salamida (VfB Bodenheim II) wegen einer Unsportlichkeit (72.), Gelb-Rote Karte für Matteo Greco (VfB Bodenheim II) wegen einer Unsportlichkeit (89.) Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr FSG Jugenheim-Partenheim FSG Jugenheim-Partenheim FSV Oppenheim Oppenheim II - - § Urteil FSG Jugenheim/Partenheim - FSV Oppenheim II Nach Auskunft bei FSV-Trainer Patrick Grimes hätten die Oppenheimer nicht genügend Spieler zur Verfügung gehabt, da sie die erste Mannschaft aufstocken mussten. Der Nicht-Antritt der Gäste wird zu Gunsten der FSG gewertet werden.