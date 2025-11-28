Seltene Chance zum Vorlegen: Der ausgedünnte 20. Spieltag

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems läuft nur in reduzierter Form, denn witterungsbedingt finden an diesem Wochenende nur vereinzelt Partien statt. Trotz des ausgedünnten Spielplans steckt reichlich Spannung in den angesetzten Begegnungen – sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt. Für einige Teams bietet sich die Chance, im kleinen Kreis vorzulegen und wertvolle Punkte zu sammeln, während die Konkurrenz zuschauen muss. Gerade deshalb könnten die Ergebnisse dieses Wochenendes großen Einfluss auf die Tabelle haben.