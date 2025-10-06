„Selten so ein Spiel erlebt“, Wendessen besiegt Üfingen spektakulär

„Es war ein geisteskrankes Spiel“, begann Trainer Pascal Gos seine Analyse. „Es ging darum, heute wieder Herz und Leidenschaft zu zeigen, das, was uns eigentlich auszeichnet. Und das haben wir von der ersten Minute an getan.“

Doch der Auftakt lief alles andere als geplant: „Plötzlich lagen wir hinten, die schießen einmal aufs Tor und führen. Ganz komisch“, so Gos. „Aber wir haben nicht aufgehört, immer weiter gemacht, immer weiter gepresst, Druck gemacht.“ Der Lohn: Zwei Treffer von Grabowski, ehe Gos selbst kurz vor der Pause das 3:2 erzielte.

„Zur Halbzeit haben wir gesagt: Wenn wir den Druck so hoch halten und weiter so viel investieren, dann werden wir heute als Sieger vom Platz gehen“, berichtete der Spielertrainer. Doch auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel ein wilder Ritt. „Dann kassieren wir das 3:3 – und ich mache kurz danach das 4:3. Es ging in beide Richtungen. Wir hätten das 5:3 machen können, aber auch das 4:4 kassieren. Es war wirklich ein Hin und Her.“

Als Üfingen kurz vor Schluss tatsächlich das 4:4 erzielte, schien alles auf ein Remis hinauszulaufen. Doch Wendessen hatte das letzte Wort. „Dann wirklich mit der letzten Aktion, die letzte Ecke, machen wir das 5:4 – sensationell“, jubelte Gos.

Neben der Dramatik betonte Gos vor allem den Einsatz seiner Mannschaft: „Wir haben wirklich jeder Einzelne auf dem Platz 100 Prozent gegeben. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir es verdient haben zu gewinnen.“ Das Glück, das Wendessen in den vergangenen Partien oft fehlte, „haben wir uns diesmal einfach zurückgearbeitet“, so der Coach.

Nach Abpfiff herrschte ausgelassene Stimmung auf dem Platz. „Mega geil, 5:4 zu gewinnen, in der letzten Minute, zu Hause, gegen Üfingen – das ist schon richtig, richtig gut“, sagte Gos. „Heute ist gute Laune angesagt. Morgen beginnt die neue Woche – aber das hier genießen wir erstmal.“

Mit dem Sieg schiebt sich Wendessen mit nun 13 Punkten auf Platz neun der Bezirksliga Braunschweig 3 und zieht nach Punkten mit dem TSV Üfingen gleich. Nach einer Achterbahnfahrt über 90 Minuten stand am Ende vor allem eines fest: Der SV Wendessen lebt – und kämpft.