»Selten gesehen«: Vilzing will sich für kuriose Pleite rehabilitieren

Die DJK Vilzing steht am Freitag vor einem schweren Auswärtsspiel in der Regionalliga Bayern. Die Huthgarten-Kicker reisen zur Profireserve des 1. FC Nürnberg. Die "Club-Amateure" belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz. Schon 15 Zähler hat die U23 des fränkischen Traditionsklubs auf dem Konto. Davon sind die Vilzinger derzeit noch weit entfernt. Vier Punkte aus sechs Partien sprangen bislang raus - eine magere Bilanz. Wenn's rausgehen soll allmählich aus dem Keller, dann sind Punkte am Valznerweiher eigentlich Pflicht. Anstoß auf dem Trainingsgelände des FCN ist bereits um 17:30 Uhr.