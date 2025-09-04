Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Geht's bei ihm? Vilzing bangt noch um den Einsatz von Kapitän Felix Weber (vorne). – Foto: Thomas Gierl
»Selten gesehen«: Vilzing will sich für kuriose Pleite rehabilitieren
Freitag - 7. Spieltag: Die DJK gastiert am Valznerweiher bei der stark gestarteten Profireserve des 1. FC Nürnberg
Die DJK Vilzing steht am Freitag vor einem schweren Auswärtsspiel in der Regionalliga Bayern. Die Huthgarten-Kicker reisen zur Profireserve des 1. FC Nürnberg. Die "Club-Amateure" belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz. Schon 15 Zähler hat die U23 des fränkischen Traditionsklubs auf dem Konto. Davon sind die Vilzinger derzeit noch weit entfernt. Vier Punkte aus sechs Partien sprangen bislang raus - eine magere Bilanz. Wenn's rausgehen soll allmählich aus dem Keller, dann sind Punkte am Valznerweiher eigentlich Pflicht. Anstoß auf dem Trainingsgelände des FCN ist bereits um 17:30 Uhr.
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor dem Trip an den Valznerweiher: "Maximal unglücklich lief für uns das Heimspiel gegen Aubstadt. Ich habe selten gesehen, dass wir uns so viele Chancen herausgespielt haben. Durch vier Unzulänglichkeiten vor unserem eigenen Tor haben wir aber leider die Partie verloren. Darüber haben wir ausführlich gesprochen und wollen es in Nürnberg besser machen. Ich habe mir fast alle Spiele der U23 des FCN auf Video angesehen. Die Cluberer agieren brutal stabil. Wir werden eine Top-Leistung brauchen, und genau die wollen wir abrufen."
Personalien DJK Vilzing: Die Oberpfälzer bangen noch um den Einsatz von Kapitän Felix Weber. Den Ex-Löwen plagen seit Wochen Knieprobleme, aber er beißt immer wieder auf die Zähne. Anfang der Woche konnte er allerdings nicht trainieren. Auch Nik Leipold ist noch mit einem Fragezeichen versehen. Den 21-Jährigen setzte zuletzt eine hartnäckige, eitrige Mandelentzündung außer Gefecht. Der Neuzugang aus Eichstätt ist zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, inwieweit er allerdings schon wieder für Nürnberg eine Option ist, wird sich im Laufe der Woche entscheiden. Ansonsten fehlen noch die beiden langzeitverletzten Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner.