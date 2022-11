Selsingen unterliegt erneut Kreisliga Rotenburg: Gastgeber sind in der Offensive zu harmlos und verlieren mit 2:4

Der MTSV Selsingen hat am Mittwochabend das wichtige Heimspiel gegen den TSV Groß Meckelsen mit 2:4 verloren. In einem kampfbetonten Spiel waren die Gastgeber keinesfalls unterlegen, aber in der Offensive einfach zu harmlos.

Die Enttäuschung stand Selsingens Trainer Daniel Ariens und seinen Akteuren am Mittwochabend in den Gesichtern geschrieben. Wieder einmal hatten die Platzherren zumindest kämpferisch alles gegeben, aber wieder einmal reichte das nicht, um ein wichtiges Duell für sich zu entscheiden.

Gut gelaunt verließen dagegen die Gegner aus Groß Meckelsen den Sportplatz in Selsingen, denn obwohl sie keinesfalls besser als die Gastgeber waren, reichte es am Ende zu einem deutlichen 4:2-Sieg. „Das war schon ein ziemlich ärgerlicher Abend. Wir sind wirklich sehr engagiert aufgetreten, aber was willst du machen, wenn der Gegner aus vier Chancen drei Tore macht, schon frühzeitig für die Entscheidung sorgt und wir in der Offensive einfach zu harmlos sind“, so der MTSV-

Coach nach dem Spiel.

Zu allem Überfluss mussten die Gastgeber gleich mehrere Stammspieler, darunter die Nummer 1 im Selsinger Tor, Patrick Ehlers, ersetzen. Ersatzmann Andre Borchers gab im Verlauf der Partie sein Bestes, musste dennoch viermal hinter sich greifen.

Nach gerade einmal zwölf

Minuten gingen die Gäste aus Meckelsen bereits mit 1:0 in Führung. Torschütze war Tim-Lukas Meyer. Elf Minute später legte Stefan Pommering nach und erhöhte auf 2:0.