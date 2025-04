Sells Diagnose bereitet St. Tönis große Sorgen

Denn der Verein hat bekannt gegeben, dass mit Jan Fauseweh ein weiterer Keeper den SC in Richtung SV Sonsbeck verlassen wird. „Das bringt uns für die nächste Saison in eine Bredouille, da wir nicht wissen, wann Simon zurückkehren kann und wir nun zwei Torhüter suchen müssen. Und wir brauchen eine gute Nummer Eins“. Derzeit befindet sich ein Schlussmann aus Venlo im Probetraining.

Neben Sell fällt aktuell Tyler Nkamanyi erneut aus. Der 21-Jährige, der bisher acht Tor erzielte und sechs Assists beisteuerte, stand wegen Oberschenkelproblemen bereits in Kleve nicht im Kader. Während es in der Hinrunde nahezu reibungslos lief, häuften sich in der Rückrunde die personellen Ausfälle. „Leider haben wir etliche Probleme. Unsere Stamm-Innenverteidiger mussten wir fast die ganze Saison ersetzen. Da ist es ein Wunder, dass wir weiterhin so weit oben stehen“, sagt Kastrati, „aber wir wollen uns nicht beklagen. In den restlichen sechs Spielen geht es noch um Viel. Da müssen wir nochmal alle Kräfte bündeln und brauchen die positiven Dinge, die uns bisher ausgezeichnet haben“.

St. Tönis kämpft um den Aufstieg