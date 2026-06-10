Sell krönt Grohmanns letzten Heimauftritt

Eigentlich hatte beim SV 08 Steinach schon vieles auf das sechste Unentschieden in Folge hingedeutet. Doch in der letzten Aktion des Spiels war es einmal mehr Philipp Sell, der den Unterschied ausmachte.
Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als ideal. Die Gastgeber plagten arge Besetzungsprobleme. Ähnlich wie zuletzt beim Gastspiel in Ifta musste mit René Queck erneut ein gelernter Offensivspieler auf der Sechserposition aushelfen. Steinach begann in einem 4-4-2-System mit Bastian Leipold und Pascal Neuber im Sturm sowie Philipp Sell als Spielmacher dahinter. Die Viererkette bildeten Tzschach und Hillemann im Zentrum sowie Liesmann und Traut auf den Außenbahnen.
Der Auftakt gelang den Hausherren dennoch nach Maß. Ein Freistoß aus halblinker Position wurde kurz ausgeführt, Scheler-Stöhr legte quer auf Sell, der aus zentraler Position und rund 16 Metern Entfernung Maß nahm und den Ball ins lange Eck setzte – 1:0 (4.). Die Führung gab den Gastgebern Sicherheit, obwohl Gospenroda vor allem durch das Zentrum immer wieder gefährlich wurde. Die Gäste antworteten nach einem Eckball. Der Ball wurde per Hinterkopf verlängert, Schüler drückte die Kugel im Gewühl mit der Brust über die Linie. Steinachs Schlussmann Paul Eichhorn-Nelson hatte viel Verkehr vor sich und kam nicht mehr an den Ball – 1:1 (18.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit für Steinach vergab Pascal Neuber, nachdem ihn Leipold stark freigespielt hatte. Der Angreifer zog in den Strafraum, setzte seinen Abschluss mit links aber knapp über das Tor (26.). Kurz vor der Pause drehten die Gäste die Begegnung. Nach einem Ballgewinn lief Robby Rothe nahezu ungestört von der Mittellinie durch das Zentrum, ließ einen Gegenspieler stehen und schob zur 2:1-Führung ein (45.+1). Zu passiv agierten die Steinacher in dieser Szene.
Zur Pause reagierte Grohmann und stellte auf ein 4-2-3-1 um, um das Zentrum besser zu schließen. Gospenroda verlagerte sein Spiel daraufhin verstärkt auf die Außenbahnen. Eine Schlüsselszene ereignete sich kurz vor dem Ausgleich. Bei einem Überzahl-Konter der Gäste sprang der Ball an die Hand von Liesmann, der damit eine klare Torchance verhinderte. Weder Schiedsrichter noch Assistent ahndeten die Situation - Rot wäre wohl die richtige Entscheidung gewesen. „Da hatten wir richtig Glück. Der Linienrichter muss es sehen“, räumte Steinachs Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn später ein. Der folgende Konter brachte unmittelbar Gefahr auf der anderen Seite – und der nächste Angriff saß. Über die linke Seite setzte sich Sell stark gegen seinen Gegenspieler durch, drang in den Strafraum ein und legte quer auf Bastian Leipold. Der Torjäger musste nur noch einschieben und markierte sein 15. Saisontor zum 2:2 (63.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Leipold und Sell prüften den Gästekeeper mehrfach, auf der Gegenseite hielt Paul Eichhorn-Nelson seine Mannschaft mit starker Parade im Spiel. Zudem hatten die Gastgeber bei einigen knappen Entscheidungen das Glück auf ihrer Seite. „Da hatten wir schon Glück, weil vermutlich ein, zwei Aktionen kein Abseits waren“, sagte Eichhorn-Jeremias-Sohn. „Es wollte sich keine Mannschaft mit dem 2:2 zufriedengeben – jeder wollte noch das Siegtor.“ Und dieses fiel tatsächlich mit der letzten Aktion. Ein weiter Abschlag von Eichhorn-Nelson flatterte in die gegnerische Hälfte. Beim Klärungsversuch entstand ein regelrechtes Ping-Pong, plötzlich lag der Ball vor den Füßen von Sell. Der Steinacher Top-Torjäger stand rund 20 Meter vor dem Tor frei durch und vollendete eiskalt zum umjubelten 3:2-Endstand. Es war bereits sein 17. Saisontreffer.
Nach dem Schlusspfiff überwog die Freude über einen Sieg, der durchaus glücklich zustande gekommen war. „Wir hatten uns schon auf das sechste Unentschieden in Folge eingestellt – schöner Abschluss von Ede mit dem Sieg“, sagte Eichhorn-Jeremias-Sohn. Für Matchwinner Sell hatte der Erfolg ebenfalls eine besondere Bedeutung. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon einmal so hatten. Umso schöner, dass es im letzten Heimspiel geklappt hat. Schöner Heimausklang – und wenn wir jetzt noch in Sonneberg gewinnen, wird es umso besser.“ Dass Sell mittlerweile bei 17 Saisontoren steht und damit sogar vor Sturmkollege Bastian Leipold (15 Treffer), sorgt intern übrigens nicht für zusätzliche Motivation. Auf die Frage nach einer möglichen Wette zwischen den beiden Torjägern antwortete Sell gelassen: „Ich habe mein Saisonziel erreicht mit mindestens 15 Toren. Der Basti Leipold hätte auch so viele bei der gleichen Anzahl an Spielen. Eine Wette gibt es da nicht.“