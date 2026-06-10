Sell krönt Grohmanns letzten Heimauftritt

Während Sell zum Matchwinner wurde, hätte beinahe noch eine andere Geschichte geschrieben werden können. Aufgrund der Personalnot stand sogar Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn, gelernter Torwart, auf dem Spielberichtsbogen. Geplant war zwischenzeitlich sogar seine Einwechslung für Sell. „Ich sagte aber dem Trainer, dass es nicht unbedingt sein muss“, berichtete er schmunzelnd. „Letztendlich traf ja Philipp, aber vermutlich hätte ich auch das Siegtor gemacht“, fügte er lachend hinzu. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sicherte schließlich Philipp Sell den Gastgebern einen glücklichen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen den SV Grün-Weiß Gospenroda und bescherte Trainer Horst-Ede Grohmann einen versöhnlichen Heimspielabschied. Bevor für den Coach kommende Woche mit dem Derby in Sonneberg das letzte Kapitel seiner Steinacher Zeit ansteht, durfte er noch einmal auf dem Fellberg jubeln.

Der Auftakt gelang den Hausherren dennoch nach Maß. Ein Freistoß aus halblinker Position wurde kurz ausgeführt, Scheler-Stöhr legte quer auf Sell, der aus zentraler Position und rund 16 Metern Entfernung Maß nahm und den Ball ins lange Eck setzte – 1:0 (4.). Die Führung gab den Gastgebern Sicherheit, obwohl Gospenroda vor allem durch das Zentrum immer wieder gefährlich wurde. Die Gäste antworteten nach einem Eckball. Der Ball wurde per Hinterkopf verlängert, Schüler drückte die Kugel im Gewühl mit der Brust über die Linie. Steinachs Schlussmann Paul Eichhorn-Nelson hatte viel Verkehr vor sich und kam nicht mehr an den Ball – 1:1 (18.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit für Steinach vergab Pascal Neuber, nachdem ihn Leipold stark freigespielt hatte. Der Angreifer zog in den Strafraum, setzte seinen Abschluss mit links aber knapp über das Tor (26.). Kurz vor der Pause drehten die Gäste die Begegnung. Nach einem Ballgewinn lief Robby Rothe nahezu ungestört von der Mittellinie durch das Zentrum, ließ einen Gegenspieler stehen und schob zur 2:1-Führung ein (45.+1). Zu passiv agierten die Steinacher in dieser Szene.

Zur Pause reagierte Grohmann und stellte auf ein 4-2-3-1 um, um das Zentrum besser zu schließen. Gospenroda verlagerte sein Spiel daraufhin verstärkt auf die Außenbahnen. Eine Schlüsselszene ereignete sich kurz vor dem Ausgleich. Bei einem Überzahl-Konter der Gäste sprang der Ball an die Hand von Liesmann, der damit eine klare Torchance verhinderte. Weder Schiedsrichter noch Assistent ahndeten die Situation - Rot wäre wohl die richtige Entscheidung gewesen. „Da hatten wir richtig Glück. Der Linienrichter muss es sehen“, räumte Steinachs Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn später ein. Der folgende Konter brachte unmittelbar Gefahr auf der anderen Seite – und der nächste Angriff saß. Über die linke Seite setzte sich Sell stark gegen seinen Gegenspieler durch, drang in den Strafraum ein und legte quer auf Bastian Leipold. Der Torjäger musste nur noch einschieben und markierte sein 15. Saisontor zum 2:2 (63.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Leipold und Sell prüften den Gästekeeper mehrfach, auf der Gegenseite hielt Paul Eichhorn-Nelson seine Mannschaft mit starker Parade im Spiel. Zudem hatten die Gastgeber bei einigen knappen Entscheidungen das Glück auf ihrer Seite. „Da hatten wir schon Glück, weil vermutlich ein, zwei Aktionen kein Abseits waren“, sagte Eichhorn-Jeremias-Sohn. „Es wollte sich keine Mannschaft mit dem 2:2 zufriedengeben – jeder wollte noch das Siegtor.“ Und dieses fiel tatsächlich mit der letzten Aktion. Ein weiter Abschlag von Eichhorn-Nelson flatterte in die gegnerische Hälfte. Beim Klärungsversuch entstand ein regelrechtes Ping-Pong, plötzlich lag der Ball vor den Füßen von Sell. Der Steinacher Top-Torjäger stand rund 20 Meter vor dem Tor frei durch und vollendete eiskalt zum umjubelten 3:2-Endstand. Es war bereits sein 17. Saisontreffer.